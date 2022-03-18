“P50E”.. هاتف هواوي الجديد

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 مارس 2022 04:17 مساءً - أعلنت شركة ”هواوي“ الصينية لصناعة الهواتف الذكية والشبكات، إطلاق أحدث هواتفها في الفئة المتوسطة والذي يحمل اسم ”Huawei P50E“.

ويتميز الهاتف الجديد بخصائص فريدة من نوعها تجعله أفضل اختيار في فئة الناس الذين يبحثون دائما عن القيمة مقابل السعر المعقول.

ويعمل هاتف ”Huawei P50E“ -الذي يأتي بشريحتي اتصال (Nano)- بنظام تشغيل ”HarmonyOS 2“ الخاص بشركة ”هواوي“.

أما الشاشة فهي من نوع ”OLED“ عالية الدقة مقاس 6.5 بوصة (1224 × 2700 بكسل) مع معدل تحديث 90 هرتز.

وتحتوي الشاشة على فتحة مثقبة لإيواء الكاميرا السيلفي، وتقدم مجموعة ألوان كبيرة.

الإعدادات والأداء

يُشغَّل هاتف ”Huawei P50E“ بواسطة معالج مقبول بالنسبة لفئته، حيث يعمل مع شريحة قوية من نوع ”Snapdragon 778G“ ثمانية النواة المطورة من شركة ”كوالكوم“ الأمريكية، إلى جانب 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) وما يصل إلى 256 غيغابايت من التخزين الداخلي قابلة للتوسيع عبر بطاقة ذاكرة.

وتشمل خيارات الاتصال على“Bluetooth v5.2″ و“GPS“ و“GLONASS“ و“Wi-Fi“، مع دعم شبكات اتصال الجيل الرابع (4G) فقط. ويتضمن الهاتف منفذ ”USB“ من النوع ”C“ و“NFC“ ومستشعر بصمة للإصبع.

كذلك، يتضمن الهاتف المستشعرات التقليدية، مثل مستشعر الجاذبية والجيروسكوب والبوصلة ومستشعر الإضاءة المحيطة ومستشعر القرب من الضوء ومستشعر تركيز الليزر بالكاميرا ومستشعر درجة حرارة اللون.

ويحتوي هاتف ”Huawei P50E“ على بطارية تبلغ 4100 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقدرة 66 وات.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الهاتف حاصل على شهادة ”IP68“ لمقاومة الماء والغبار. ويزن الهاتف حوالي 181 غراما.

الكاميرا

في ما يتعلق بالصور، يتميز هاتف ”Huawei P50E“ بإعداد كاميرا خلفية ثلاثية، مع مستشعر أساسي بزاوية عريضة بدقة 50 ميغابكسل مع فتحة عدسةf / 1.8.

وتشتمل وحدة الكاميرا أيضا على مستشعر بزاوية عريضة بدقة 13 ميغابكسل مع فتحة عدسةf / 2.2، وكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 12 ميغابكسل مع فتحة عدسة f / 3.4.

وتدعم الكاميرا، تثبيت الصورة البصري (OIS)، والوضع الرأسي، والبانوراما، والتصوير الفوتوغرافي بفاصل زمني، والأفلام الصغيرة، ووضع البكسل العالي، والزاوية العريضة الفائقة، والوضع الليلي الفائق، والحركة البطيئة وغيرها من الخصائص التي تتميز بها كاميرا هواتف ”هواوي“.

وبالنسبة للصور السيلفي، زودت شركة ”هواوي“ الهاتف بكاميرا سيلفي بدقة 13 ميغابكسل بفتحة عدسة f / 2.4.

وتدعم الكاميرا أيضا ميزات مثل الحركة البطيئة للصور الذاتية، والتبديل الذكي بزاوية عريضة ووضع عمودي ووضع بانوراما والتصوير الفوتوغرافي بفاصل زمني والصور الموقوتة.

السعر والألوان

أطلقت شركة ”هواوي“ الهاتف الجديد في الصين بإصدارين، حيث يبلغ سعر النسخة الأساسية من هاتف ”Huawei P50E“، حوالي 642 دولارا، والتي تأتي بـ8 غيغابايت رام + 128 غيغابايت مساحة تخزين.

ويتوفر هاتف ”Huawei P50E“ في ألوان مميزة، مثل الذهبي الكاكاوي (Cocoa Gold) و“Galaxy Blue“ و“Obsidian Black“ و“Snow White“.

والهاتف متاح الآن للطلبات المسبقة، وسيطرح للبيع ابتداءً من 24 آذار الجاري.