شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مشروع قانون بريطانى جديد يحمل عقوبات "بالسجن" لشركات التكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى خطوة مهمة، قالت حكومة المملكة المتحدة مؤخرا إن قانونها المنقح للسلامة على الإنترنت سيسرع العملية ضد الرؤساء التنفيذيين للتكنولوجيا لإرسالهم إلى السجن إذا فشلت منصاتهم في الامتثال لقواعد الأمان عبر الإنترنت.

وتشمل الإجراءات الجديدة في القانون عقوبات جنائية أكثر صرامة وأسرع لرؤساء التكنولوجيا وجرائم جنائية جديدة لتزوير البيانات وإتلافها، وتمت صياغة مشروع القانون فى الأصل مع سلطة لكبار مديري المنصات الكبيرة على الإنترنت لتحمل المسؤولية الجنائية لفشلهم في ضمان امتثال شركتهم لمنظم وسائل الإعلام والاتصال، وطلبات معلومات Ofcom بطريقة دقيقة وفي الوقت المناسب.

"في مشروع القانون ، تم إرجاء هذه السلطة وبالتالي لم يكن بإمكان Ofcom استخدامها لمدة عامين على الأقل بعد أن أصبح قانونًا، وقالت حكومة المملكة المتحدة إن مشروع القانون الذي تم تقديمه اليوم يقلل الفترة إلى شهرين لتشديد العقوبات على المخالفات منذ البداية ".

وسيتطلب مشروع قانون "The Online Safety Bill" من منصات وسائط التواصل الاجتماعي ومحركات البحث والتطبيقات والمواقع الأخرى التي تسمح للأشخاص بنشر المحتوى الخاص بهم لحماية الأطفال ومعالجة الأنشطة غير القانونية ودعم الشروط والأحكام الخاصة بهم.

وقالت نادين دوريس وزيرة الدولة لشؤون الثقافة والإعلام والرياضة : "سيعزز مشروع القانون حقوق الأشخاص في التعبير عن أنفسهم بحرية عبر الإنترنت ويضمن عدم قيام شركات التواصل الاجتماعي بإلغاء حرية التعبير القانوني.

كما ستضع شروطًا على شركات وسائل التواصل الاجتماعي لحماية الصحافة والنقاش السياسي الديمقراطي على برامجها، وأضاف دوريس أن محتوى الأخبار سيتم إعفاؤه تمامًا من أي لائحة بموجب القانون.

تحسين كبير آخر في مشروع القانون يعنى أن منصات وسائل التواصل الاجتماعي ستكون مطلوبة فقط لمعالجة المحتوى "القانونى ولكن الضار"، مثل التعرض لإيذاء النفس والتحرش واضطرابات الأكل، التى وضعتها الحكومة ووافق عليها البرلمان.

وفى السابق، كان عليهم التفكير فيما إذا كان المحتوى الإضافى على مواقعهم يلبى تعريف المواد القانونية ولكنها ضارة، وقال وزير الدولة لـ الأمن والحدود، داميان هيندز،ستحتاج الشركات إلى إثبات أنها تستخدم الأدوات المناسبة لمعالجة الأضرار، وشفافيتها، وأى تقنيات تطورها تفي بمعايير الدقة والفعالية المطلوبة من قبل المنظم.