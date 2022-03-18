شركة ألعاب جديدة تزيل روسيا وبيلاروسيا من برامجها

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 مارس 2022 01:09 مساءً - منذ دقيقة واحدة

قالت شركة Electronic Arts Inc للألعاب إنها ستزيل روسيا وبيلاروسيا كبلدين مؤهلين من برامج الرياضات الإلكترونية، حيث يضاعف ناشر ألعاب الفيديو مقاطعته للدول في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا.

وقالت الشركة في بيان على موقعها على الإنترنت ان اللاعبين والفرق من روسيا وبيلاروسيا غير مؤهلين للمشاركة في سلسلة Apex Legends العالمية وسلسلة EA SPORTS FIFA 22 العالمية.

ودفع غزو أوكرانيا إلى خروج الشركات العالمية من روسيا، وامتدت المقاطعة أيضًا إلى الألعاب الرياضية ، حيث قامت هيئات رياضية مثل FIFA و UEFA بتعليق المنتخبات الوطنية والأندية الروسية من كرة القدم الدولية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أوقفت EA أيضًا مبيعات ألعابها ومحتوياتها وعملتها الافتراضية في روسيا وبيلاروسيا، كما أزال ناشر “الفيفا” المنتخب الروسي وجميع أندية كرة القدم الروسية من لقب لعبة الفيديو الشهيرة “فيفا 22”.

وفي وقت سابق، كانت قد أعلنت شركة الألعاب “CD Projekt Red” انّها ستتوقّف عن بيع ألعابها في روسيا وبلاروسيا حتّى إشعارٍ آخر. ولن يتمكّن سكان هذين البلدين من شراء الألعاب الخاصّة بها مثل “Cyberpunk 2077″ و”The Witcher 3: Wild Hunt”.

وكانت الشركة قد أطلقت بياناً عبر “تويتر” تصرّح فيه أنّها تبدأ العمل مع شركائها لتعليق المبيعات الرقميّة ووقف تسليم المخزون المادّي لمنتجاتها إلى الأراضي الروسية والبيلاروسية.

وأضاف بيان الشركة ما يأتي: “في حين أنّنا لسنا كياناً سياسياً قادراً على التأثير بشكل مباشر في شؤون الدولة، إلّا أنّنا نعتقد أنّ الكيانات التجارية، عندما تتّحد، لديها القدرة على إلهام التغيير العالميّ في قلوب وعقول الناس”.

وتأتي هذه الخطوات بعد طلب نائب رئيس الوزراء الأوكراني من شركات الألعاب بحظر حسابات اللاعبين الروس مؤقتاً.