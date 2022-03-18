إعلانات العملات المشفرة تشعل حرباً قضائية بين أستراليا و “ميتا”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 مارس 2022 01:09 مساءً - أعلنت السلطات الأسترالية عن رفع دعوى قضائية بحق شركة ميتا، على خلفية إعلانات للعملات المشفرة، قالت أستراليا أنها “كاذبة ومضللة” يظهر فيها أشخاص معروفون.

وقالت لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية، في الدعوى القضائية، أنه كان من الممكن أن تضلل هذه الإعلانات مستخدمي منصة ميتا للاعتقاد بأن الأستراليين المشهورين روجوا لها.

أفاد رئيس اللجنة، رود سيمز: “بصرف النظر عن تسبب هذه الإعلانات في خسائر لا توصف للمستهلكين، فإن هذه الإعلانات تضر أيضًا بسمعة الشخصيات العامة المرتبطة زورًا بالإعلانات”.

اتهمت لجنة حماية المستهلك الأسترالية ميتا بالفشل في القيام بما يكفي لوقف الإعلانات الخادعة للعملات المشفرة أو مخططات كسب المال.

وقالت الهيئة التنظيمية إن المحتالين اتصلوا بالمستخدمين الذين سجلوا لإقناعهم بإيداع الأموال في المخططات الوهمية.

بينما دافعت ميتا عن نفسها، قائلة في بيان “إنها سعت لوقف الإعلانات الاحتيالية باستخدام التكنولوجيا لكشفها وحظرها”.

أضاف المتحدث باسم ميتا “لا نريد الإعلانات التي تسعى إلى خداع الأشخاص من أجل الحصول على أموال أو تضليل الأشخاص على منصتنا، فهي تنتهك سياساتنا وليست مفيدة لمجتمعنا، وبالتالي نتعاون في التحقيق مع لجنة المنافسة والمستهلكين الأسترالية”.

كما أوضحت اللجنة أنها كانت على علم بخسارة مستهلك واحد لأكثر من 481.3 ألف دولار (650 ألف دولار أسترالي) في إحدى عمليات الاحتيال التي تم الإعلان عنها زورًا على أنها فرصة استثمارية على ميتا.

قضايا سابقة تلاحق ميتا

بدأ الملياردير الأسترالي أندرو فورست، الذي يعد من أكبر مستثمري خام الحديد في أستراليا، الشهر الماضي في إجراءات قضائية ضد ميتا، أمام إحدى المحاكم الأسترالية، زاعمًا أن منصة وسائل التواصل انتهكت قوانين مكافحة غسل الأموال ويتم استخدامها لخداع الأستراليين.

أشار مدير مكتب Mark O’Brien Legal للمحاماة، ستيفن لويس، ممثل فورست في القضية، إلى أن فيسبوك ستواجه عقوبة قصوى قدرها 93.3 ألف دولار (126 ألف دولار أسترالي) على هذه التهم إذا ثبتت إدانتها، وأكد فورست أنه تم تحديد موعد جلسة استماع أولية في 28 مارس/آذار.

وفي سبتمبر/أيلول من العام الماضي، رفع فورست قضية مدنية منفصلة ضد ميتا في المحكمة العليا في كاليفورنيا.

كما يتعرض موقع التواصل الاجتماعي للضغط في أستراليا بعد خلافات مع قانون جديد طالبه، مع شركة غوغل، بالدفع مقابل الروابط الخاصة بمحتوى الشركات الإعلامية.

تبلغ ثروة أندرو فورست الصافية 18 مليار دولار وفقًا لتقديرات فوربس اللحظية بتاريخ 18 مارس/آذار 2022.

أعلنت ميتا في وقت سابق من هذا الأسبوع عن برنامج للمساعدة في تدريب المرشحين السياسيين الأستراليين والمؤثرين، على الأمن السيبراني لوقف انتشار المعلومات المضللة المحتملة في أثناء الحملة الانتخابية للانتخابات الفيدرالية المقبلة في البلاد.