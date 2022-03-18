شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة الآلعاب EA تزيل روسيا وبيلاروسيا من برامجها الخاصة بالرياضات الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة Electronic Arts Inc للألعاب إنها ستزيل روسيا وبيلاروسيا كبلدين مؤهلين من برامج الرياضات الإلكترونية ، حيث يضاعف ناشر ألعاب الفيديو مقاطعته للدول في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا.

وقالت الشركة في بيان على موقعها على الإنترنت إن اللاعبين والفرق من روسيا وبيلاروسيا غير مؤهلين للمشاركة في سلسلة Apex Legends العالمية وسلسلة EA SPORTS FIFA 22 العالمية.

ودفع غزو أوكرانيا إلى خروج الشركات العالمية من روسيا، وامتدت المقاطعة أيضًا إلى الألعاب الرياضية ، حيث قامت هيئات رياضية مثل FIFA و UEFA بتعليق المنتخبات الوطنية والأندية الروسية من كرة القدم الدولية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر ، أوقفت EA أيضًا مبيعات ألعابها ومحتوياتها وعملتها الافتراضية في روسيا وبيلاروسيا، كما أزال ناشر "الفيفا" المنتخب الروسي وجميع أندية كرة القدم الروسية من لقب لعبة الفيديو الشهيرة "فيفا 22".