شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تحيى أحد أشهر تطبيقاتها للتواصل الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شبكة "VK" عن نيتها إحياء تطبيق ICQ الذي كان أحد تطبيقات المراسلة والتواصل الاجتماعى في روسيا، وفقا لتقرير RT .

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن "VK" تخطط لإحياء تطبيق ICQ الذي كانت تديره من قبل، كما تخطط لإحياء مشروع MyTeams الذي سيقدم خدمات المراسلة بين الشركات وأصحاب الأعمال.

وتبعا لصحيفة فيدوموستي الروسية فإن "VK ناقشت منذ بداية العام الحالي خطة إعادة إحياء تطبيق ICQ الشهير، ومؤخرا ومع حظر العديد من مواقع التواصل الاجتماعي في روسيا بدأت الشركة مناقشة مشروع إحياء التطبيق مع السلطات المختصة في البلاد".

وبالإضافة إلى ICQ فإن الشركة تخطط لإعادة تشغيل تطبيق مراسلة خاص بالشركات طورته عن مشروع MyTeam، ومن المفترض أن ينطلق عمل التطبيقين بشكل كامل بحلول صيف العام الجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن "VK كانت قد طرحت سابقا العديد من الخدمات الإلكترونية لدعم أصحاب المشاريع والشركات الصغيرة ومكنت المستخدمين من فتح متاجر إلكترونية للترويج لمنتجاتهم على منصتها، كما طرحت خدمات VK Pay للدفع الإلكتروني والتوصيل المجاني للبضائع على أراضي الاتحاد الروسي.