شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Starlink للانترنت الفضائى هو الأكثر تنزيلًا فى أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات جديدة أن تطبيق Starlink التابع لإيلون ماسك الذي يسمح للأشخاص بالوصول إلى خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، أصبح التطبيق الأكثر تنزيلًا في أوكرانيا، حيث سلم الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX المحطات التي توفر الخدمة بعد أن غزا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين البلاد الشهر الماضي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تُظهر الأرقام أنه تم تنزيل التطبيق ما يقرب من 100000 مرة في أوكرانيا، مع زيادة التنزيلات العالمية أكثر من ثلاثة أضعاف في الأسبوعين الماضيين.

قالت شركة Sensor Tower، التي توفر بيانات App Store وGoogle Play، إن التطبيق تم تنزيله 21000 مرة على مستوى العالم عبر المتجرين يوم الأحد.

وأضافت الشركة أن هذه هي أكثر عمليات التثبيت العالمية في يوم واحد، حيث تأتي غالبية التنزيلات من أوكرانيا.

وكان سلم ماسك المحطات الخاصة بالإنترنت عبر الأقمار الصناعية بناءً على طلب من نائب رئيس الوزراء الأوكراني ووزير التحول الرقمي ميخايلو فيدوروف.

ومع ذلك، حذر ماسك في وقت سابق من هذا الشهر من وجود فرصة كبيرة لاستهداف خدمة النطاق العريض عبر الأقمار الصناعية Starlink التابعة لشركة SpaceX في أوكرانيا من جانب روسيا.

أعرب رجل الأعمال الملياردير عن مخاوفه بعد أيام فقط من تحذير باحث في أمن الإنترنت من أن الأجهزة المستخدمة في الاتصالات عبر الأقمار الصناعية يمكن أن تصبح منارات قد تستهدفها روسيا في الضربات الجوية.

وطلب من المستخدمين تشغيل Starlink فقط عند الحاجة ووضع الهوائي بعيدًا عن الأشخاص قدر الإمكان ووضع تمويه خفيف فوق الهوائي لتجنب الاكتشاف المرئي.

وكان تزايد انقطاع الإنترنت في جميع أنحاء أوكرانيا منذ أن غزت روسيا قبل ثلاثة أسابيع، بما في ذلك ماريوبول وسومي وخاركيف والعاصمة كييف.