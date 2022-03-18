شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العربية: روسيا أرسلت حافلات إلى ماريوبول بأوكرانيا لإجلاء المدنيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مراسل قناة العربية، في خبر عاجل للقناة، إن روسيا أرسلت حافلات إلى ماريوبول بأوكرانيا لإجلاء المدنيين، موضحا أن كييف أكدت ضرورة وجود ضمانات أمنية في المفاوضات مع موسكو، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكى، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على تعزيز قدرات القوات الأوكرانية للدفاع عن أراضيها.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي، خلال مؤتمر صحفى، أن بلاده لن ترسل قوات إلى أوكرانيا ولا ندعم فكرة منطقة حظر طيران.

وتابع وزير الدفاع الأمريكي، أن القوات الأوكرانية لم تسمح لروسيا بالسيطرة الجوية الكاملة، موضحا أن المنظومات التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية لأوكرانيا فعالة ضد القوات الروسية.

وقال وزير الدفاع الأمريكي، إن فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا يعني إعلان حرب مع روسيا.