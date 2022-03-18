شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع بالحرارة اليوم وشبورة صباحا والصغرى بالقاهرة 10 درجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة ، ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى و الوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ، و السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ على شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم يشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط رياح على السواحل الشمالية جنوب سيناء .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة : القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11 درجات، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 09 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة، وسانت كاترين العظمى 10 درجات والصغرى 01 .