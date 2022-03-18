شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "الدفاع الروسية": دمرنا 1400 دبابة ومدرعة و177 مسيرة و182 طائرة أوكرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، أن الجيش الروسى دمر ما يقرب من 1400 دبابة ومدرعة و177 طائرة مسيرة و182 طائرة ومروحية تابعة للقوات الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الخاصة فى 24 فبراير الماضي.

وقال كوناشينكوف - فى تصريح اليوم الخميس - "إن القوات الجوية ووسائل الدفاع الجوى الروسى قامت - خلال اليوم الماضى - بإسقاط مروحية واحدة من طراز (مي-24) ومروحية واحدة أخرى من طراز (مي-8)، و12 طائرة مسيرة، و3 مسيرات من طراز (بيرقدار تى بي-2)، وتدمير 29 هدفا أوكرانيا، من بينها راجمة صواريخ واحدة و3 نقاط قيادة، من بينها نقطة قيادة ميدانية متحركة و6 مستودعات ذخيرة و14 موقعا لتكديس المعدات العسكرية".

وأضاف كوناشينكوف أن إجمالى ما جرى تدميره منذ بدء العملية العسكرية بلغ 182 طائرة ومروحية و177 طائرة مسيرة و1393 دبابة ومدرعة و134 راجمة صواريخ و523 مدفعية ميدان وهاون و1182 وحدة مركبة عسكرية خاصة.

وتابع: "لقد استهدفت طائرتنا 46 منشأة عسكرية فى أوكرانيا، من بينها منظومة "إس-300" وقاذفة صواريخ متعددة الإطلاق وثلاثة مراكز قيادة ومحطة حرب إلكترونية واحدة وسبعة مستودعات ذخيرة و 18 منطقة تركيز للمعدات العسكرية".