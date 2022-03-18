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تكنولوجيا: الأوقاف تفتتح اليوم 21 مسجدًا فى 15 محافظة

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القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 21 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، وذلك في 15 محافظة، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2021م حتى تاريخه ( 701 ) مسجد، منها ( 591 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و ( 110 )  مساجد صيانة وترميمًا .


 

وفيما يلى المساجد المقرر افتتاحها:
 

مديرية أوقاف المنيا

1.الفتح – عزبة المنصورة – طمبدي- مغاغة

 مديرية أوقاف بني سويف

2.إسماعيل عوض – عزبة حميدة - الواسطى

3.الإيمان – صفط الشرقية - الواسطى

4.أبو الديار – الصعايدة مازورة

5.الكبير – الشيخ عابد - سمسطا

 مديرية أوقاف المنوفية

6.الغربي – زاوية رازين  - مركز منوف

7.الفتوح – كوم الضبع - الباجور

مديرية أوقاف البحيرة

8.أبو النور الشرقي – قرية أبو النور - النوبارية

 

مديرية أوقاف الجيزة

9.الصحابة – قرية موسى – أطفيح

 

مديرية أوقاف الإسماعيلية

10.أبو ستيت – عين غصين - فايد

 

مديرية أوقاف كفر الشيخ

11.عمار بن ياسر – عزبة عبد المطلب - الحامول

12.حسن عبد الكريم – الأوقاف المستجده – قلين

 

مديرية أوقاف الفيوم

13.حمدي هلال – الجورين – طامية

 

مديرية أوقاف مطروح

14.السلام- أم الرخم

 

مديرية أوقاف الغربية

15.الكبير – كتامة - بسيون

 

مديرية أوقاف الشرقية

16.الهداية –  عزبة علي باشا- شبرا النخلة – بلبيس 

 

مديرية أوقاف الإسكندرية

17.الوفاء الكبير – ك 62 إسكندرية القاهرة الصحراوي – قرية الوفاء والأمل – العامرية ثان

 

مديرية أوقاف أسوان

18.الشهداء منطقة المعمارية – مدينة البصيلية – مركز إدفو

 

مديرية أوقاف القليوبية

19.الإيمان - العبور

 

مديرية أوقاف أسيوط

20.النور أبو كريم - ديروط

21.الأشراف – ببلاو – ديروط

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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