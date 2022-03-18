شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس الوزراء يحدد أسعار بيع الغاز السائل البوتاجاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، قرار بتحديد سعر بيع الغاز السائل البوتاجاز ليكون 75 جنيه لأسطوانة البوتاجاز سعة 12.5 كيلو جرام تسليم مستودع التوزيع للمستهلك.

وتضمن القرار سعر 150 جنيها لأسطوانة سعة 25 كيلو جرام تسليم من مستودع التوزيع للمستهلك و6000 جنيها للطن غاز صب غير شامل نولون النقل.

وأوضح القرار الذى نشرته الجريدة الرسمية إنه يعمل بهذه الأسعار اعتبارا من 18 مارس الجارى.