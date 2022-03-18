تكنولوجيا: كيف تبلغ عن محتكرى السلع بالقاهرة.. اعرف التفاصيل

القاهرة - سامية سيد - خصصت محافظة القاهرة خط ساخن يعمل على مدار الساعة لتلقى البلاغات عن محتكرى السلع، أو شكاوى المواطنين عن المغالاة فى الأسعار من جانب التجار.

1- يتم الابلاغ على رقم 15496 وهو الخط الساخن الذى خصصته المحافظة.

2- كما يمكن الابلاغ عن طريق التواصل مع غرف العمليات للأحياء او مديرية تموين القاهرة.

وفى السياق شدد محافظ القاهرة، على جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بإحكام الرقابة على الأسواق والتنسيق على مدار الساعة بصورة يومية مع مديرية التموين والأجهزة الرقابية المعنية لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.