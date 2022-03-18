علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: باشاغا: الهدف الرئيسي لحكومتى تحقيق تطلعات الشعب الليبي بإجراء الانتخابات

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القاهرة - سامية سيد - تلقى رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا اتصالاً من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، حيث تناول الاتصال الأوضاع الحالية في ليبيا. وشدد باشاغا على الهدف الرئيسي للحكومة وهو الانتخابات وتحقيق تطلعات الشعب الليبي

 

من جهته، أكد الأمين العام للأمم المتحدة – بحسب بيان صحفي صادر عن مكتب إعلام حكومة فتحي باشاغا - على ضرورة  حفظ الاستقرار، وأشاد بالدعم الواضح الذي تلقته الحكومة عند تكليفها.

 

 كما شدد الطرفان على ضرورة التعاون مع البعثة الأممية للدعم ومستشارة الأمين العام، ستيفاني ويليامز خلال الفترة القادمة.

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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