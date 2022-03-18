شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوت المكنسة Roomba تحصل على دعم سيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمنح أحدث تحديث لبرنامج iRobot مكنسة روبوت Roomba الخاصة به ويمسح Braava jet robot القدرة على الاستجابة لأوامر "سيرى" الصوتية.

ويضيف تحديث Genius 4.0 Home Intelligence إضافة Siri Shortcut Integration إلى تطبيق iRobot Home ، مما يسمح لمستخدمي iOS بتوصيل أجهزتهم بالمساعد الصوتي من آبل.

على غرار مستخدمي Google Assistant و Alexa ، يمكنهم إعداد عباراتهم المخصصة أو ببساطة قول "مرحبًا Siri ، اطلب من Roomba تنظيف كل مكان" لبدء الفراغ.

كما يمنح Genius 4.0 المستخدمين القدرة على إنشاء خرائط ذكية قابلة للتخصيص لطرازات Roomba i3 و i3 + ، والتي يمكنهم الوصول إليها إذا أرادوا أن تقوم أجهزتهم بتنظيف غرف معينة في المنزل حسبما نقل موقع Engadget.

يمكنهم أيضًا إنشاء إجراءات تنظيف مخصصة بناءً على جداولهم وأتمتةهم والغرف التي يريدون إرسال المكنسة الكهربائية إليها.

هذه الميزات الخاصة متوفرة في الأمريكتين وستشق طريقها للعملاء في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بحلول نهاية الربع الثالث.

سيتمتع المستخدمون الذين يمتلكون Roomba s9 / s9 + و Roomba j7 / j7 + و Roomba i7 / i7 + و Braava jet m6 - جميع الروبوتات القادرة على الطباعة الذكية - بمزيد من التحكم في كيفية تنظيف روبوتاتهم أيضًا.

يمكنهم برمجة أجهزتهم لتنظيف منطقة ذات حركة مرور عالية تمامًا، على سبيل المثال، وإعطاء الغرف التي لا تشغل دائمًا مرورًا سريعًا.

لمنع البدء غير المقصود سيتمكن المالكون من تنشيط خيار قفل الأطفال والحيوانات الأليفة في تطبيق iRobot Home.

عند تشغيله يقوم بإلغاء تنشيط زر التنظيف المادي في المكانس والمماسح التي تدعم WiFi ، والتي لا يمكن تنشيطها إلا من خلال التطبيق.

بالإضافة إلى ذلك تضمن ميزة "عدم الإزعاج" الجديدة عدم تشغيل الأجهزة في الأوقات التي يحددها المستخدم، مثل عندما يكونون في حالة نوم أو يُتوقع منهم إجراء مكالمات فيديو للعمل أو للمدرسة.

ويمنح التحديث جهاز Roomba j7 و j7 + القدرة على تجنب الملابس والمناشف على الأرض ، بالإضافة إلى الأشياء الأخرى (بما في ذلك أنبوب) التي يمكنهم التعرف عليها بالفعل.

بينما يتوفر "عدم الإزعاج" على مستوى العالم بالفعل ، فقد تستغرق الميزات الأخرى بعض الوقت للوصول إلى جميع المستخدمين.

بدأ تحديث البرنامج بالفعل في شق طريقه إلى العملاء في جميع أنحاء العالم ، ولكن لن يتم الانتهاء من طرحه حتى نهاية يونيو.