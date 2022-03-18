شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين طريقتى إدراج ملف PDF فى مستند Word.. اعرف خطوات كل منهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد أحد الأسباب التي تجعل Microsoft Word أداة إنتاجية شائعة على الرغم من البدائل مثل محرر مستندات Google هو أنه متوافق مع العديد من تنسيقات الملفات، ويمكنك إدراج الصور وجداول البيانات وملفات PDF في مستنداتك، وهناك طريقتان لتضمين ملف PDF في مستند Word، حيث نقدم لك الاثنين والفرق بينهما وفقا لما ذكره موقع "business insider"، فيمكنك إدراجه كصورة، أو يمكنك فتح ملف PDF في المستند، كنص قابل للتحرير.



كيفية إدراج ملف PDF قابل للتحرير في مستند Word تعد أسهل طريقة للحصول على ملف PDF في مستند Word هو فتحه باستخدام قائمة "ملف"، سيقوم Word بتحويل ملف PDF إلى تنسيق Word، بحيث يمكن تحرير ملف PDF مع أي نص أو صور أخرى في المستند.

ابدأ Word واختر ملف ثم فتح، وحدد موقع ملف PDF، حيث سيقوم Word تلقائيًا باستيراده إلى المستند، وسيكون الآن قابلاً للتحرير بالكامل مثل باقي المستند.



كيفية إدراج ملف PDF في مستند Word على هيئة صورة إذا كنت تفضل ألا يكون ملف PDF قابلاً للتحرير، فيمكنك إدراجه كصورة.

1. ابدأ Word ثم اضغط فوق "إدراج" في شريط القائمة.

2. في قسم النص، اضغط فوق "object".

3. في مربع "object"، اضغط فوق إنشاء من ملف.

4. اضغط فوق "استعراض" ثم اضغط فوق "موافق".

سيؤدي هذا إلى إدراج الإصدار الحالي من ملف PDF في المستند، وإذا تغير محتوى ملف PDF وتريد ظهور أحدث إصدار من الملف في Word، فتأكد من تحديد ارتباط بالملف قبل الضغط فوق موافق.