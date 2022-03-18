صور مميزة.. تعرف على هاتف Redmi K40S الجديد

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 مارس 2022 01:09 صباحاً - منذ 11 دقيقة

كشفت شاومي في الحدث الذي انطلق اليوم عن هاتف Redmi K40S الذي يأتي ببعض التغييرات المحدودة عن إصدار الشركة الأصلي Redmi K40.

يتميز هاتف Redmi K40S بشاشة E4 AMOLED بحجم 6.67 إنش، ومعدل تحديث 120Hz، بدقة 1080 في 2400 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل لمس 360Hz.

وفي إعدادات الكاميرة يضم الهاتف مستشعر Sony IMX582 رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8، بحجم مستشعر 1/2.0 إنش، كما يدعم ميزة التثبيت البصري، وتتضمن الإعدادات مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل.

كما تأتي كاميرة السيلفي في هاتف Redmi K40S بدقة 20 ميجا بيكسل، ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 67W، وهي قدرة أعلى من الإصدار الرئيسي Redmi K40 الذي جاء بقدرة شحن 33W.

ويتوفر Redmi K40S بثلاثة من الإختيارات في الذاكرة العشوائية 6 أو 8 أو 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت، ويتوفر بعدد 4 من الإختيارات في الألوان.