بالصور.. شركة “Honor” تعلن رسمياً عن هاتف Honor Magic4 Ultimate

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 مارس 2022 01:09 صباحاً - منذ 9 دقائق

أعلنت Honor رسمياً عن الإصدار الخاص Honor Magic4 Ultimate الذي ينطلق بمستشعر كبير بحجم 1/1.12، ومعالج ISP مخصص، وسعر 1260 دولار.

ينضم الإصدار الخاص Honor Magic4 Ultimate إلى سلسلة هواتف Honor Magic4، ويأتي الإصدار الخاص بمستشعر رئيسي بحجم 1/1.12 ودقة 50 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8، ولقد سجلت الكاميرة في منصة DXOMark عدد 146 نقطة.

كما يأتي مستشعر بججم 1/2 بزوايا عرض واسعة 126 درجة بدقة 64 ميجا بيكسل، مع عدسات 7P بفتحة f/2.2، كما تتضمن الإعدادات مستشعر بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر telephoto بدقة 64 ميجا بيكسل بحجم مستشعر 1/2 مع ميزة التثبيت البصري، والتكبير البصري حتى 3.5 مرة.

ويدعم الكاميرة مستشعر بعدد 8 من القنوات الذي يعمل على تحديد حرارة الألوان وفقاً للإضاءة المحيطة، كما يضم الهاتف مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل للكاميرة الأمامية، بعدسات واسعة 100 درجة، مع مستشعر 3D للتعرف على الوجه.

كما يضم الهاتف معالج مخصص للصور، ويدعم فيديو بترميز Magic-Log2، مع نطاق ديناميكي أعلى بنسبة 15%، ويدعم 3D LUTS، وتسجيل فيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية، بعمق ألوان 10بت بتنسيق Log.

ويدعم Magic4 Ultimate رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 1، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت، ونظام تشغيل Android 12، وواجهة Magic UI 6.0.

ويتميز الهاتف بشاشة LTPO OLED بحجم 6.81 إنش، ودقة عرض 1312 في 2848 بيكسل، وتأتي الشاشة بمعدل تحديث متغير من 1 Hz إلى 120 Hz.

أيضاً يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4600 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 100W، والشحن اللاسلكي بقدرة 50W، ويتوفر هاتف Honor Magic4 Ultimate بسعر 1260 دولار.