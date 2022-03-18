فيراري توقف شراكة فورمولا 1 مع “كاسبرسكي” الروسية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 مارس 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 17 - مارس - 2022 11:15 مساءً

قال متحدث باسم فيراري الخميس إن شركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة قررت إزالة شعار شركة كاسبرسكي لاب ومقرها موسكو من على سياراتها في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 وستقوم بتقييم علاقات التوريد الخاصة بها مع شركة صناعة البرمجيات الأمنية.

وأضاف المتحدث أن شعار كاسبرسكي أزيل من سيارات فورمولا 1 وخوذات السائقين ومنصات الفريق على الإنترنت “حيث توقفت الشراكة مؤقتا في الوقت الحالي بسبب قرار مشترك اتخذته الشركتان”.

وقال إن شركة كاسبرسكي كانت واحدة من موردي برامج مكافحة الفيروسات لفيراري.

وأضاف ردا على سؤال حول التطورات المحتملة لعلاقات التوريد بين الشركتين “نقوم بتقييم الوضع”.

يشار إلى أنه منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا، بلغ عدد الشركات التي انسحبت من روسيا أو علقت أنشطتها منذ فرض العقوبات على موسكو أكثر من 330 شركة أجنبية.