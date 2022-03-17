شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يتوقع موعد أول هبوط مأهول على سطح المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتقد Elon Musk أن البشر سيصلون إلى المريخ قبل نهاية هذا العقد، وقام رئيس SpaceX بتغريد توقعه ردًا على رسالة تسأل عن موعد أول هبوط مأهول وأجاب المسك 2029 المقبل، وفقا لتقرير digitaltrend.

وأسس ماسك SpaceX منذ 20 عامًا بهدف إنشاء نظام صاروخى قابل لإعادة الاستخدام لخفض تكلفة الإطلاق وزيادة الوصول إلى الفضاء. وبعد أن حقق بالفعل الكثير من خلال صاروخ فالكون 9، الذى يحمل رواد فضاء من وإلى محطة الفضاء الدولية ويطلق الأقمار الصناعية لعدد متزايد من الشركات والمؤسسات، ولطالما رأى ماسك أن الجائزة الكبرى تتمثل فى نقل البشر إلى المريخ و حتى إنشاء مستعمرة مكتفية ذاتيا هناك.

ومع ذلك، لا بد من القول إن تنبؤاته تميل إلى الانزلاق، لذا فإن هذا الأخير قد يكون كذلك وفى عام 2016 على سبيل المثال توقع أن يصل البشر إلى المريخ فى عام 2026 ، وهو التاريخ الذي يراه قلة من الناس الآن واقعيًا حتى عام 2029 يبدو طموحًا، ولا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لتمهيد الطريق لمثل هذه المهمة الجريئة.

ومن المرجح أن يستخدم ماسك صاروخ ستارشيب من الجيل التالي من سبيس إكس - والذي يتكون من مركبة سوبر هيفي المعزز ومركبة ستارشيب الفضائية - لمهمات المريخ، على الرغم من أن المركبة لم تقم بأول رحلة تجريبية مدارية لها بعد.

ورهنا بالموافقة التنظيمية، يمكن أن تقوم Starship بأول رحلة تجريبية لها في الشهر أو الشهرين المقبلين ، مع مهمة ناجحة تضعها في مسارها للهبوط على سطح القمر في السنوات القادمة، قبل محاولة أي رحلة إلى الكوكب الأحمر الأبعد.

وفى حديثه عن تقدم تطوير Starship في حدث خاص الشهر الماضى، أقر ماسك أنه "من المحتمل أن يكون هناك بعض المطبات فى الطريق" لأقوى صاروخ سبيس إكس حتى الآن، ولكنه قال إنه متأكد من أن فريقه من مهندسى الكراك يمكنه إنشاء شيء "موثوق للغاية لرحلات الفضاء البشرية."

وخلال الحدث، كشف ماسك أيضًا عن رسم متحرك يوضح كيف يمكن أن تبدو رحلة المستقبل إلى المريخ، وإلى جانب امتلاك مركبة فضائية يمكنها أن تجعلها بأمان هناك والعودة، سيتعين على سبيس إكس أيضًا التأكد من أن رواد الفضاء لديهم معدات موثوقة وإمدادات وافرة لما من المحتمل أن يكون رحلة متعددة السنوات، أى أطول بطريقة واحدة من أي مهمة مأهولة ذهبت من قبل.