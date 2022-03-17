شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيسبوك يعزز تسجيلات الفيديو على Ray-Ban Stories ليصل إلى 60 ثانية.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوسع فيسبوك فى إنتاج النظارات الذكية والتى تصممها شركة ريبان للنظارات لتشمل تحديثات جديدة فى تسجيلات الفيديو وسعة التخزين.

وتتوفر قصص Ray-Ban على Facebook في إسبانيا والنمسا وبلجيكا اعتبارًا من اليوم، وستتجه أيضًا إلى فرنسا في 14 أبريل، بالإضافة إلى توسيع نطاق توفر النظارات الذكية، وقدم Facebook أيضًا ميزات جديدة وقادمة للجهاز بما فى ذلك القدرة على تسجيل ما يصل إلى 60 ثانية من الفيديو، وفقا لتقرير engadged.

ويضاعف هذا الحد السابق البالغ 30 ثانية من الفيديو، الذي تم التقاطه باستخدام الكاميرات المزدوجة بدقة 5 ميجابكسل فى الجزء الأمامى من إطار Stories.

ووجدنا أن جودة فيديو النظارات كانت جيدة بشكل مدهش وحتى مستقرة للغاية عندما اختبرناها، ويضيء مؤشر LED لإعلام الأشخاص من حولك بأنك تقوم بالتسجيل، ولكن حقيقة أنه من الأسهل بكثير بدء تسجيل مقاطع الفيديو من خلال النظارات مقارنةً بالهاتف، وأثار مخاوف بشأن الخصوصية منذ البداية.

ومع ذلك سيتم طرح التسجيل لمدة 60 ثانية مع تحديث البرنامج في أوائل أبريل، ولدعم توسع النظارات الذكية، سيتوفر Facebook View الآن بالفرنسية والإسبانية والهولندية والألمانية.

وباعتباره التطبيق المصاحب لـ Stories ، ويمنحك View طريقة لتعديل لقطاتك وتحسينها بالإضافة إلى تحميلها مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما يمنح Facebook أيضًا النظارات القدرة على فهم الأوامر الصوتية باللغتين الفرنسية والإيطالية ، مما يسمح لك بالتقاط الصور ومقاطع الفيديو بدون استخدام اليدين، ويمكن للجهاز الآن إرسال إشعارات مسموعة مثل تنبيهات "البطارية المنخفضة" و "التخزين الكامل" بهذه اللغات.

وأخيرًا، كشفت Luxottica ، مالكة Facebook و Ray-Ban ، عن 4 مجموعات جديدة من الألوان والعدسات لـ Stories في أوائل أبريل، وبذلك يصل إجمالي الاختلافات إلى 28، وستتوفر النظارات الذكية في أسواقها الجديدة بأسعار تبدأ من 299 دولارًا / 329 يورو.