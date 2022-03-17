شي لا يُصدق.. عملة رقمية تحلّق بنسبة 4000% خلال لحظات!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ دقيقة واحدة

آخر تحديث: 17 - مارس - 2022 10:20 مساءً

أعلنت منصة بينانس، الخميس أنها ستقوم بإدراج عملة APE الرقمية على منصتها وفتح 3 أزواج تداول، وقالت بينانس أن إيداع العملة بات متاحًا استعدادًا للتداول، حسبما نقل موقع “كوين تليغراف”.

وفور الإعلان ارتفع سعر عملة APE الرقمية في لحظة الإدراج بنسبة 2800%، حيث وصل سعرها إلى 28 دولار في القمة، ووسعت العملة مكاسبها لتقفز إلى مستويات قرب الـ40 دولار لترتفع بنسبة تقترب من 4000% في ساعات قليلة.

وتتداول عملة آب كوين الآن في حدود 800% حيث تتداول قرب مستويات الـ9 دولارات بينما تبلغ قيمتها السوقية حوالي 2.5 مليار دولار وتأتي في المرتبة الـ49 بين العملات الرقمية.

ما هي آب كوين؟

أفضل بورصات العملات المشفرة للتداول في العملة الجديدة آب كوين ApeCoin هي حاليًا Binance و OKX و Bybit و FTX و Hotcoin Global.

ApeCoin هو رمز ERC-20 للحوكمة والمرافق يستخدم في نظام APE البيئي لتمكين وتحفيز بناء مجتمع لامركزي في طليعة web3.

يحكم حاملو ApeCoin أنفسهم من خلال إطار الحوكمة اللامركزية الذي يتحكم في ApeCoin DAO، ويصوتون على كيفية استخدام صندوق النظام البيئي ApeCoin DAO.

ApeCoin هو مشروع لامركزي مستوحى من مشروع Bored Ape Yacht Club من Yuga Labs، وتم منح مؤسسة APE 1 من 1 NFT من قبل Yuga Labs و مبتكرو Bored Ape Yacht Club.

تم تحديد إجمالي المعروض من ApeCoin بشكل دائم عند 1 مليار رمز ، يتم سكها جميعًا مرة واحدة.

في يوم الإطلاق 17 مارس 2022 ، سيتم تداول 30.25٪، ستزداد هذه النسبة المئوية باستمرار بعد يوم الإطلاق على فترات منتظمة على مدار 48 شهرًا.

تم تأسيس ApeCoin لاستخدامه في نظام APE والذي تدعمه مؤسسة APE، تهدف ApeCoin DAO إلى بناء وصيانة النظام البيئي APE بطريقة عادلة وشاملة.

يذكر أن بعض تلك العملات تنطوي على احتيال فج وخدعة كبرى قد تدمر ثروات أولئك الباحثين عن موطأ قدما في أرض الأحلام حيث اللحاق بعملة منذ بدايتها علها تكون بيتكوين الجديدة.

يذكر أن سوق العملات الرقمية وتحديدا تلك العملات الجديدة، كما تنطلق بأقصى سرعة تنخفض بأقصى سرعة أيضا، حيث أنه سوق شديد التقلب عالي المخاطر.

لذا يجب توخى أقصى درجات الحذر عند التعامل مع العملات الرقمية التي قد تجعلك ثريا بين عشية وضحاها، وقد تسلبك أموالك في لحظات.