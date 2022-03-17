شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Coinbase تتيح أداة جديدة لتبيسط تحميل العملات المشفرة إلى المحفظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم Coinbase لتبادل العملات المشفرة، أداة جديدة تسمى Coinbase Pay، من المفترض أن تبسط عملية تحميل العملات المشفرة في محفظتك.

ويمكنك الوصول إلى Coinbase Pay من خلال امتداد محفظة Coinbase لـ جوجل كروم.

وسيتعين عليك ربط محفظتك بحسابك على Coinbase إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها الامتداد حسبما نقل موقع The verege.

بمجرد القيام بذلك يمكنك إضافة أموال عن طريق تحديد الزر "إضافة عملة مشفرة باستخدام Coinbase Pay".

كذلك يمكنك تحديد العملة التي تريد إضافتها إلى محفظتك وإدخال المبلغ وإنهاء المعاملة وستتوفر أموالك.

كانت الطريقة الوحيدة لإضافة عملة مشفرة إلى محفظة Coinbase الخاصة بك هي المرور بعملية أكثر تعقيدًا لتسجيل الدخول إلى موقع Coinbase الإلكتروني، وشراء العملات المشفرة ، ثم إدخال عنوان محفظتك لتحويل الأموال.

وتلغي هذه الأداة الجديدة إمكانية ارتكاب خطأ عند إدخال عنوانك وربما إرساله إلى عنوان آخر نتيجة لذلك - ناهيك عن أنه يبدو أكثر ملاءمة.

تعمل Coinbase على جعل العملات المشفرة و NFT في متناول عامة الناس وبدأت في السماح للمستخدمين بالدفع مقابل NFT باستخدام Mastercard في وقت سابق من هذا العام.

تحاول الشركات الأخرى أيضًا جذب مبتدئين في مجال التشفير، حيث يوفر مدير كلمات المرور 1Password طريقة أسهل للمستخدمين لتخزين معلومات محفظتهم.