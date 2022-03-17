شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعقد مؤتمرها السنوى للمطورين فى هذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة جوجل أن مؤتمر المطورين السنوي، Google I / O، سيعقد في 11 و 12 مايو، يتم بثه عبر الإنترنت، كذلك بعضًا من المؤتمر على الأقل سيتم بثه مباشرة من Shoreline Amphitheatre، وهو مكان متكرر لـ Google I / O.

قال المتحدث باسم جوجل أليكس جارسيا كومرت: "سيتم بث حدث هذا العام أمام جمهور مباشر محدود، وهو مجاني تمامًا ومفتوح للجميع تقريبًا"، سيتألف هذا الجمهور المحدود بشكل أساسي من موظفي جوجل وبعض الشركاء حسبما نقل موقع The verege.

وسيكون التسجيل مجانيًا وسيبدأ في وقت ما من هذا الشهر، وفقًا للأسئلة الشائعة، لن تكون هناك تذاكر، مما يعني أن كل من يريد الحضور سيكون قادرًا على ذلك.

وتم إلغاء Google I / O في عام 2020 بسبب جائحة COVID-19 وعاد كحدث عبر الإنترنت في عام 2021.

لا نعرف بالضبط ما هو قادم هذا العام، ولكن بالنظر إلى أن Google قد أصدرت بالفعل المعاينة الأولى لنظام Android 13 ، يبدو من المحتمل أن أحد النقاط الرئيسية سيكون نظام التشغيل هذا.