شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نتفليكس تختبر طرقًا لإنهاء مشاركة كلمات المرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أسابيع قليلة فقط من الإعلان عن أحدث زيادة في الأسعار، أعلنت Netflix أنها تتخذ إجراءات صارمة ضد الممارسة الواسعة الانتشار لمشاركة كلمات المرور بين الأشخاص الذين لا يعيشون في نفس المنزل من خلال مطالبتهم بدفع رسوم إضافية مقابل الامتياز.

في إحدى المدونات قال Chengyi Long، مدير ابتكار المنتجات، "على الرغم من أن هذه المنتجات تحظى بشعبية كبيرة، إلا أنها تسببت أيضًا في بعض الارتباك حول متى وكيف يمكن مشاركة Netflix. ونتيجة لذلك، تتم مشاركة الحسابات بين الأسر - مما يؤثر على قدرتنا على الاستثمار في برامج تلفزيونية وأفلام جديدة رائعة لأعضائنا ".

خلال فترة الاختبار، ستجرب Netflix نهجها في ثلاث دول: تشيلي وكوستاريكا وبيرو، بالإضافة إلى القدرة على نقل ملفات تعريف المشاهدة إلى حسابات جديدة (إما حسابك الأساسي الخاص أو حساب شخص آخر)، سيحصل المشتركون على مطالبات لإضافة عارض إضافي إلى حزمتهم بسعر مخفض: 2380 CLP في تشيلى، 2.99 دولارًا أمريكيًا في كوستاريكا و7.9 بن في بيرو.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تجرب فيها Netflix فرض قيود على مشاركة كلمة المرور، في العام الماضي جربت الشركة أداة للتحقق من الحساب لمنع المستخدمين غير المصرح لهم من الاستيلاء على حسابات الآخرين.

لكن إضافة ميزات "إضافة عضو إضافي" و"نقل ملف التعريف" تشير إلى أن Netflix تفكر بشكل استراتيجي في كيفية استمرارها في النمو مع استمرار ارتفاع أعداد المشتركين في الشركة. إذا كانت Netflix تخطط للاحتفاظ بالعرش كملك للبث المباشر، فإنها تحتاج إلى الاستمرار في تمويل النسخ الأصلية الأكثر تكلفة من أي وقت مضى، يجب أن تأتي هذه الأموال من مكان ما؛ قال لونج بشكل فعال نفس الشيء في إعلان Netflix.