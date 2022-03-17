شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كوريا الجنوبية تخطط لتطوير صواريخ منافسة لصواريخ "سبيس إكس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كوريا الجنوبية عن نيتها تقديم الدعم للشركات المحلية التي ستعمل على تطوير صواريخ الفضاء حسبما نقلت RT.

وأشار تقرير صادر عن الوزارة إلى "أن الوزارة ستقدم الدعم المالي والتكنولوجي للشركات الكورية الجنوبية التي ستطور صواريخ الفضاء، وستخصص لهذا الغرض نحو 22.5 مليون دولار ستنفقها حتى عام 2027".

وأوضح التقرير أن "الأموال التي ستخصصها الوزارة ستذهب لدعم الشركات الخاصة الكورية الجنوبية التي ستعمل على تطوير صواريخ الفضاء الخفيفة التي تتكون من مرحلتين، كما سيتم تزويد المطورين المحليين بالتقنيات اللازمة لعملية إنتاج الصواريخ".

وجاء في التقرير أيضا "الهدف النهائي من خطة الوزارة هو دعم المطورين من القطاع الخاص في البلاد لتطوير الصواريخ ومحركاتها، وتنفيذ عمليات إطلاق هذه الصواريخ، الغاية النهائية للحكومة هو إنشاء شركة محلية نظيرة لشركة سبيس إكس الأمريكية".

وتجدر الإشارة إلى أن كوريا الجنوبية تعمل على إنتاج الصواريخ الفضائية منذ العام 2010، وأنفقت على هذا الأمر نحو 1.79 مليار دولار، والعام الجاري تخطط لإطلاق صاروخ من نوع Nuri ليحمل إلى مدارات الأرض قمرا صناعيا يزن 200 كلج.