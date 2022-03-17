كيفية فتح Face ID باستخدام الكمامة مع iOS 15.4

أطلقت آبل في الفترة الماضية تحديث iOS 15.4 الجديد مع مجموعة من التحديثات والإضافات الجديدة للنظام، وتعتبر الميزة الأهم في النظام الجديد هي إمكانية فتح قفل الهاتف FaceID أثناء ارتداء القناع “الكمامة” دون الحاجة لإزالته.

وتعتبر هذه الميزة واحدة من الميزات التي لطالما طالب بها الكثير من المستخدمين حول العالم خصوصًا مع ظهور جائحة كورونا في الفترة الماضية والتي تسببت في جعل الكثير من المستخدمين يمشون مرتدين أقنعتهم طوال اليوم ويحاولون استخدام الهاتف أثناء ارتدائهم للقناع، ويأتي التحديث الجديد ليحل هذه المشكلة التي تواجه المستخدمين، كما قامت آبل بإتاحة إضافة أكثر من نظارة لبصمة الوجه حتى تتمكن من استخدامها مع أكثر من نظارة دون مواجهة أي صعوبة.

ولكن قبل أن نبدأ بشرح استخدام الطريقة، يجب أن تلاحظ أن هذه الطريقة لن تكون متاحة إلا للمستخدمين الذين يمتلكون هواتف آيفون 12 أو أحدث قليلًا، حيث تعتبر هذه الميزة حصرية لهم، لذلك لن تعمل مع هواتف آيفون 11 أو آيفون 10.

كيفية فتح Face ID أثناء ارتداء القناع مع iOS 15.4

بعد تثبيت التحديث الجديد، تظهر لك شاشة في الواجهة تخبرك بأنك تستطيع استخدام بصمة الوجه الآن أثناء إرتداء القناع، وتطلب منك التوجه إلى الإعدادات حتى تتمكن من البدء في تجهيز هذه البصمة واستخدامها بسهولة مع هاتفك.

ويمكنك الوصول إلى إعدادات بصمة الوجه بسهولة عبر التوجه إلى قائمة الإعدادات ومن ثم اختيار FaceID & passCode ومن ثم اختيار use faceID With Mask.

بعد ذلك كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التي تظهر أمامك على الشاشة لتتمكن من إضافة وجهك مع القناع، ولا يبدو أنك في حاجة لارتداء القناع أثناء هذا الإعداد، حيث يمكنك استخدامه مباشرةً دون ارتداء القناع.

ويمكنك إضافة نظارة الشمس الخاصة بك أيضًا بسهولة عبر الضغط على زر إضافة النظارات الموجود أسفل شاشة إعداد الوجه الموجودة بالأسفل.

وقد اثبتت تجاربنا لعملية إضافة بصمة الوجه مع القناع أنها تعمل بكفاءة في جميع الحالات والأوقات، كما أنها أسرع كثيرًا من الطرق المعتادة لفتح الهاتف أثناء ارتداء القناع مثل استخدام ساعة آبل أو أي تطبيق خارجي.

ويمكنك الغاء هذه الخاصية أو تفعيلها كما ترغب دون الحاجة لإضافة بصمة الوجه مجددًا عند إيقاف التحديث وتعطيله، ولكن لا تعمل هذه الميزة مع القناع أثناء إرتداء النظارات، حيث تتعرف هذه الخاصية على الأجزاء الفريدة من نوعها من وجهك حول العينين بالإضافة إلى العينين، وذلك لن يعمل بالطبع أثناء ارتداء نظارة الشمس.

اقرأ ايضًا: إلغاء تنشيط وضع الماكرو في الصور على iOS 15