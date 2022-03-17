تحديث OneUI الجديد يجلب ميزات S22 للهواتف القديمة

أعلنت سامسونج اليوم أنها تعمل على جلب ميزات S22 إلى الهواتف القديمة عبر تحديث OneUI 4.1 الجديد والذي يتوقع أن يصدر في الأيام القادمة، ويأتي هذا التحديث إلى هواتف S10 وS20 وS21 بالإضافة إلى هاتف Note 20 و Z Fold و Z Flip أيضًا.

ويحمل التحديث بداخله مجموعة كبيرة من الإضافات إلى تطبيق الكاميرا الخاص بسامسونج، حيث يعتبر هذا الجزء الأهم من التحديث والذي يصل إلى هواتف سامسونج القديمة بشكل تدريجي ومختلف لكل هاتف بحسب إمكانياته.

لذلك تجد أكثر الإمكانيات والتحديثات الجديدة لتطبيق الكاميرا تصل إلى هوات S21، بينما تفقد الهواتف القديمة بعض هذه التحديثات لأنها تعتمد على عتاد أقدم لا يمكن تحديثه بشكل كامل وإضافة الميزات الجديدة له.

أهم الميزات في تحديثات OneUI 4.1 الجديد

يقدم التحديث مجموعة من الإضافات والميزات إلى تطبيق الكاميرا تحديدًا، حيث أصبح بإمكانك الآن استخدام أداة الممحاة السحرية الموجودة في الكاميرا مثل الموجودة في هواتف Google Pixel، كما أن التصوير الليلي أصبح أكثر قوة من السابق بفضل نظام المعالجة الجديد للصور.

وقد حصلت الهواتف على إضافة جديدة وهي إمكانية استخدام وضع Portrait في التقاط الصور تدريجيًا عبر أداة التصوير الجديدة، كما أن عملية عزل الأشياء والحيوانات الإليفة أصبحت أفضل وأكثر قوة، ولن تجد بها الكثير من الأخطاء كما كان في الماضي، وأصبح بإمكانك الآن استخدام وضع Portrait في التقاط مقاطع الفيديو المختلفة من الكاميرا الخلفية إذا كنت تمتلك عدسة Portrait في هاتفك.

وأخيرًا أصبح بإمكانك تعديل مقاطع الفيديو في تطبيق كاميرا سامسونج مباشرةً وتشغيلها في نفس الوقت لتتمكن من مراجعة ما قمت بتعديله على المقطع مباشرةً وبشكل حي، كما أصبحت المقاطع الملتقطة بالعدسة الأمامية والخلفية تحفظان في مجلدات مختلفة داخل الهاتف.

والإضافة الأخيرة للتحديث الجديد هو استخدام التصحيح اللغوي عبر لوحة مفاتيح سامسونج مباشرةً دون الحاجة إلى استخدام أي تطبيق آخر أو تثبيت أي إضافة لتتمكن من استخدامه وتصحيح جملك المكتوبة عبر لوحة المفاتيح يدويًا.

وقد بدأ المستخدمون في بعض المناطق بالحصول على تحديث OneUI الجديد لأجهزة سامسونج الخاصة بهم، ولازلت عملية إطلاق التحديث تدريجية في مختلف المناطق حول العالم.