بديلًا لـ”أنستغرام”.. روسيا تخطط لإطلاق تطبيق “روسغرام”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 مارس 2022 01:22 مساءً - تخطط روسيا لإطلاق تطبيق جديد ، يحمل اسم “روسغرام”، ليكون بديلا لتطبيق “أنستقرام” الأمريكي، مستهدفة بذلك 80 مليون مستخدم.

وتعتزم روسيا إطلاق التطبيق الجديد، في 28 مارس/آذار الجاري، ليكون بديل روسي لتطبيق “أنستغرام” الذي تملكه شركة “ميتا”( فيسبوك سابقا) الأمريكية، مستهدفة بذلك 80 مليون مستخدم بروسيا على التطبيق الأمريكي.

ويتاح الوصول إلى خدمة “روسغرام” أولاً لكبار مديري المواقع على شبكة الإنترنت، وشركاء مؤسسي “روسغرام”، فيما يتاح الوصول إلى “روسغرام” لعامة الشعب في أبريل/نيسان المقبل، وذلك حسب وكالة “سبوتنيك” الروسية.

أسباب حظر روسيا للتطبيقات الأمريكية

وحظرت روسيا، تطبيق “أنستغرام” للتواصل الاجتماعي الذي تملكه شركة “ميتا” الأمريكية، بعد توجيه اتهامات لإدارة التطبيق، بنشر دعوات إلى العنف ضد الروس على خلفية الحرب في أوكرانيا.

ورأت روسيا في الوقت نفسه أن من الضروري أن يوجد تطبيق آخر يستفيد منه مستخدمو “أنستقرام” المحظور، فتم إنشاء “روسغرام”.

وانضم “أنستغرام” للائحة المواقع المحظورة التي نشرتها الهيئة الناظمة للاتصالات “روسكومنادزور” الروسية، إلى جانب موقعَي فيسبوك، وتويتر، ووسائل إعلام عديدة تنتقد السلطة الروسية.

وقالت الهيئة المعنية بتنظيم الاتصالات في روسيا، إن ذلك الحظر يأتي بعد إعلان الشركة المالكة “ميتا بلاتفورم”، أنها ستسمح لمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في أوكرانيا بنشر رسائل مثل “الموت للغزاة الروس”.

وحثت رسالة بالبريد الإلكتروني من هيئة “روسكومنادزور” الحكومية، الروسيين على نقل صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم من على “أنستقرام”، قبل إغلاقه، وشجعتهم على التحول إلى “منصات الإنترنت التنافسية” في روسيا.

وقالت شركة “ميتا”، التي تمتلك أيضا تطبيق فيسبوك، الجمعة الماضية، إن التغيير المؤقت في سياسة خطاب الكراهية ينطبق فقط على أوكرانيا، في أعقاب الهجوم الروسي الذي بدأ في 24 فبراير/شباط الماضي.

وقالت الشركة، إنه سيكون من الخطأ منع الأوكرانيين من “التعبير عن مقاومتهم وغضبهم من القوات العسكرية الغازية”.

وقوبل القرار بالغضب في روسيا، حيث فتحت السلطات تحقيقا جنائيا ضد شركة ميتا، وطلب المدعون، الجمعة الماضية، من المحكمة، تصنيف عملاق التكنولوجيا الأمريكي على أنه “منظمة متطرفة”.

وقال رئيس “أنستغرام” إن الحظر سيؤثر على 80 مليون مستخدم.