صعود جماعي للعملات الرقمية بقيادة بيتكوين

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 مارس 2022 01:22 مساءً - منذ 43 دقيقة

شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم الخميس، قفزة بعد تلقي دعم قوي من الفيدرالي الأمريكي الذي رفع سعر الفائدة 0.25%.

وأدى تراجع سعر الدولار اليوم الخميس إلى ارتفاع شهية المستثمرين نحو العملات الرقمية المشفرة، ليواصل “الكريبتو” مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مدعوما بالموافقة الأوروبية على تعدين وتداول العملات المشفرة، رغم محاولات سن قانون “ميكا” الأوروبي لحظرها.

وزادت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة اليوم الخميس بنسبة 2.89% لتصل إلى 1.82 تريليون دولار، بحجم تداولات خلال آخر 24 ساعة سجل نحو 95.12 مليار دولار.

سعر بيتكوين اليوم

قفز سعر العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم “بيتكوين Bitcoin BTC” حتى كتابة التقرير ليصل إلى مستوى 40849.05 دولار، بنسبة ارتفاع 1.57% عن آخر سعر إغلاق لها، كما قفزت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكبر في العالم إلى 775.5 مليار دولار.

وتوقع الرئيس التنفيذي لشركة Galaxy Digital، مايك نوفوغراتز خلال ظهوره أمس الثلاثاء على تلفزيون بلومبرج، أن تصل عملة بيتكوين (أكبر عملة مشفرة في العالم)، إلى مستوى 500 ألف دولار في غضون خمس سنوات.

وكان أعلى مستوى وصل إليه سعر بيتكوين في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عند 68 ألفا و992 دولارا.

أسعار العملات الرقمية اليوم

صعد سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 3.51% مسجلًا 2767.41 دولار.

وزاد سعر الريبل XRP بنحو 2.86% إلى مستويات 0.7915 دولار.

وانخفض سعر عملة تيرا لونا LUNA/USD بنحو 1.17% لتسجل مستويات 88.28 دولار.

وقفز سعر عملة كاردانو Cardano بنسبة 4.90% لتسجل 0.8506 دولار.

وارتفع سعر سولانا Solana بنسبة 4.34% إلى مستوى 87.09 دولار.

وربح سعر بولكادوت Polkadot ما نسبته 3.74% إلى مستويات 19.04 دولار.

وكسبت دوجكوين DOGE/USD بنسبة 2.67% إلى مستويات 0.1174 دولار.