بالصور.. تعرف على مواصفات “Realme GT Neo3 Le Mans” المميزة قبيل الإعلان الرسمي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 مارس 2022 01:22 مساءً - منذ ساعتين

من المتوقع أن تعلن شركة Realme في 22 من مارس، عن إطلاق هاتفها المتميز Realme GT Neo3، خلال حدث خاص يعقد لذلك.

ووفقاً لموقع “gsmarena” يأتي إصدار Le Mans الخاص من هاتف Realme GT Neo3 بتصميم يجمع بين ألوان الأزرق والأبيض، وهو ما أكد عليه الإعلان التشويقي الذي نشر مؤخراً ويظهر بوضوح في الصور الحية.

وكشف الصور المسربة عن تصميم الزر الرئيسي للهاتف في الجانب الأيمن من إطار الهاتف والذي يتميز باللون الأبيض، أيضاً تؤكد الصور الحية على أن الشاشة تأتي بكاميرة في ثقب يتوسط شاشة الهاتف، أي على عكس تصميم GT Neo2 الذي جاء بثقب للكاميرة الأمامية في الجانب الأيسر من الشاشة.

أيضاً إلى جانب الإصدار الخاص من هاتف Realme GT Neo3 Le Mans تخطط الشركة أيضاً لإطلاق إصدار خاص من سماعة Buds Air 3 اللاسلكية.

ومن المقرر أن تأتي سماعة Buds Air 3 Le Mans أيضاً باللون الأزرق والأبيض، مع شعار “Dare To Leap”، ولقد قدمت السماعة اللاسلكية للمرة الأولى خلال فعاليات MWC.