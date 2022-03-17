الأصول الرقمية تتوسع.. أكبر بورصة تحصل على ثاني ترخيص لها في الخليج

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 مارس 2022 01:22 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 17 - مارس - 2022 10:47 صباحًا

نجحت أكبر بورصة رقمية في العالم بينانس في الحصول على رخصتها الثانية في دولة الإمارات بعد ساعات من حصولها على الرخصة ذاتها من البحرين.

ووفقاً لموقع “كوين تليغراف”، فقد أعلنت منصة بينانس العالمية عن حصولها على ترخيص لإنشاء وتشغيل خدمات تداول الأصول الافتراضية، مما يتيح لها العمل في سوق دبي للأصول الافتراضية وفق نموذج “التطوير والاعتماد وتوسيع النطاق”.

حصلت بينانس على الترخيص لمزاولة نشاطاتها ضمن المرحلة التنظيمية الأولية لسُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة، التي تتضمن إشرافاً تنظيمياً وامتثالاً إلزامي لضوابط مجموعة العمل المالي (فاتف).

ويتيح الترخيص للمنصة العالمية تقديم منتجات وخدمات تداول محدودة للمستثمرين والمؤسسات المالية المتخصصة الحاصلين على موافقات مسبقة.

ويخضع جميع مزودي الخدمات المرخصين من قبل سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة والتي جرى تسيسها بقرار من حاكم دبي مؤخراً، للمراقبة بشكل دائم، وصولاً إلى فتح المجال لهم لتقديم خدماتهم للمتداولين الأفراد.

وستؤسس بينانس، إلى جانب عملياتها في مجال تداول الأصول الافتراضية، مركزاً لتقنيات بلوك تشين في مركز دبي التجاري العالمي، لدعم المواهب الجديدة وتطوير منظومة حيوية في هذا المجال في الإمارة.

قال تشانغبينغ زاو، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة بينانس: “يرتبط تطور القطاع العالمي للأصول الافتراضية وتقنيات بلوك تشين ونموه بتطبيق لوائح تنظيمية عالية المستوى وضمان امتثال مختلف الجهات لها.

رخصات سابقة

وقالت بورصة العملات الرقمية إف تي إكس ( FTX)، إنها حصلت على ترخيص الأصول الافتراضية في دبي، وستؤسس مقراً إقليمياً في الإمارة.

وقال الرئيس التنفيذي سام بانكمان فريد إن الشركة ستقدم منتجات مشتقات تشفير معقدة مع مقاصة مركزية للأطراف المقابلة للأسواق المؤسسية من قاعدتها في دبي.

قالت بينانس في بيان بيان أنها حصلت على موافقة تشكل نقلة نوعية في مسيرة بينانس باعتبارها أول مزود يحصل على رخصة لخدمة أصول التشفير بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجية.

وقال تشانغبينغ زاو، المؤسس والرئيس التنفيذي لبينانس إن الرخصة الممنوحة لشركته في البحرين تمثل علامة فارقة في مسيرتنا لنكون مرخصين ومنظمين بشكل كامل على مستوى العالم.