آبل بجهازها اللوحي الجديد.. مواصفات محدثة وأخرى على حالها

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 مارس 2022 01:22 مساءً - منذ ساعتين

طرحت شركة آبل جهازها اللوحي الجديد من طراز iPad Air محتويا على الكثير من سمات جهازها لعام 2020، مثل التصميم والشاشة ومكبرات الصوت والكاميرا الخلفية والماسح الضوئي لبصمات الأصابع.

لكنها أيضا أضافت ميزات مثل الكاميرا الأمامية المحدثة مع ميزة Center Stage وشريحة معالج M1، بمزيج من الميزات يمكن الحصول عليه بسعر يبدأ من 599 دولارا.

ويقول موقع The Verge التكنولوجي إن هذا هو حاليا أدنى سعر لأي جهاز يعمل بهذا المعالج الذي وصفه بأنه “مثير للإعجاب”

كما أنه يحتوي أيضا خيار 5G للحصول على سرعات أعلى للاتصال بالانترنت.

ومع أنه أقل مواصفات من شقيقه iPad Pro فإن هذا الجهاز الجديد حصل على الكثير من إشادة النقاد بوصفه جهازا لوحيا هو الأفضل بهذا السعر، كما إن بطاريته تدوم طويلا.

وجهاز أبل الجديد مصنوع بالكامل من الألومنيوم مع جوانب مسطحة، على غرار تصميمات iPhone الحالية.

ومقارنة بجهاز Pro فإن آيباد آير لا يحتوي شاشة ProMotion أو شاشة Mini LED الأكثر إشراقا أو نظام مكبر صوت متقدم مثل Pro، مع مكبري صوت فقط بدلا من أربعة.

ولا يحتوي Air الجديد على نظام التعرف على الوجه Face ID الموجود في Pro

وعلى الرغم من أن الكاميرا الخلفية لا تزال هي نفسها بدقة 12 ميجابكسل كما كانت من قبل فقد تمت ترقية الكاميرا الأمامية إلى كاميرا بعدسة متسعة بدقة 12 ميجابكسل مع دعم ميزة Center Stage ذاتية التمركز من Apple والتي تم تصميمها لإبقائك في الإطار أثناء مكالمات الفيديو.

ويمكن أن يعمل مع لوحة المفاتيح مرتفعة الثمن من Apple بقيمة 299 دولارا كجهاز كمبيوتر محمول صغير مؤقت، ويمكنك الرسم أو الكتابة على الشاشة باستخدام قلم Apple Pencil من الجيل الثاني الذي تبلغ تكلفته 129 دولارا.