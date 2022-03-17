شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اجتاز تلسكوب جيمس ويب الفضائى التابع لناسا اختبارات البصريات الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وكالة ناسا أن تلسكوب جيمس ويب الفضائى اجتاز فحوصات واختبارات للتحقق من أدائه البصري بعد محاذاة "التدرج الدقيق" في 11 مارس، ولا توجد أيضًا أي مشاكل خطيرة أو عوائق يمكن اكتشافها، وقالت ناسا إن الأنظمة البصرية تعمل "عند أو أعلى من التوقعات، وفقا لتقرير engadged.

وتم تصحيح أخطاء المحاذاة التدريجية الدقيقة باستخدام عناصر بصرية داخل أداة NIRCam العلمية لتلسكوب جيمس ويب الفضائي، وقام فريق البعثة بقياس الأداء من خلال محاذاة التلسكوب وتركيزه على نجم التكنولوجيا الحساس للغاية، والتقط Webb المجرات والنجوم في الخلفية على الرغم من النجم الساطع جدًا في المنتصف.

وتتوقع ناسا الانتهاء من محاذاة المرصد عبر جميع الأدوات بحلول أوائل مايو أو قبل ذلك، وبعد ذلك سيقضي الفريق شهرين في إعداد الأدوات لالتقاط الصور والبيانات العملية الأولى ومشاركتها فى الصيف.

وتُظهر المعالم ليس فقط أن ويب نجا من رحلة 930.000 ميل إلى نقطة المراقبة الخاصة به، ولكن أيضًا تصميم المرآة المجزأة الجديد للتلسكوب يعمل على النحو الموعود وهو مهم بشكل خاص نظرًا لسعر 10 مليارات دولار والتأخيرات العديدة ومشاكل هابل المتصاعدة، وبالنسبة للجزء الأكبر يمكن للعلماء الآن التركيز على كيفية استخدامهم Webb لدراسة الكون المبكر والجوانب المراوغة الأخرى للكون.