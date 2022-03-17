شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيسبوك يزيل فيديو deepfake المزيف عن الرئيس الاوكرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كانت سياسة Facebook التي تحظر تقنية التزييف العميق هى أحدث سياسة يتم وضعها على المحك وسط غزو روسيا لأوكرانيا، وفقا لتقرير engadged.

وأكدت الشركة أنها أزالت مقطع فيديو يُزعم أنه يظهر الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، لكنه فى الواقع كان مزيفًا مزيفًا رديئًا.

وقال ناثانيال جليشر رئيس سياسة الأمن في ميتا في بيان "في وقت سابق اليوم، حددت فرقنا وأزلت مقطع فيديو مزيف عميق يزعم أنه يُظهر الرئيس زيلينسكي وهو يصدر بيانًا لم يفعله أبدًا، وظهر على موقع ويب تعرض للاختراق ثم بدأ في الظهور عبر الإنترنت، وقال إن الشركة سحبت الفيديو تماشيًا مع سياسة "الوسائط المتلاعب بها"، التى تحظر استخدامهمن التزييف العميق لأكثر من عامين.

وذكر موقع التحقق من صحة الحقائق Snopes أن الفيديو الذي وصفه بأنه "سيئ"، تم بثه أيضًا على محطة تلفزيونية أوكرانية تم اختراقها، وأشار الموقع أيضًا إلى وجود علامات واضحة على أن اللقطات كانت مزيفة، مثل حقيقة أن رأس زيلينسكي "لا يبدو مناسبًا تمامًا على رقبته، كما أضاف أن زيلينسكي نفسه فضح الفيديو على حسابه على Instagram.