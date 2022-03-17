شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء الفلك يلتقطون لحظة انفجار نجم على بعد 500 مليون سنة ضوئية من الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقط علماء الفلك اللحظة التي انفجر فيها نجم، على بعد 500 مليون سنة ضوئية من الأرض معلنا عن نهاية حياته، حيث يحدث انفجار النجم عندما يتعذر على نجم كبير جدًا دمج الذرات داخل نواته، مما يؤدي إلى انفجاره ويؤدي إلى التخلص من طبقاته الخارجية، وهذا ما حدث للنجم المسمى SN2021afdx في مجرة Cartwheel ذات الشكل غير المعتاد.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، التقط علماء الفلك الحدث في ديسمبر 2021 باستخدام تلسكوب التكنولوجيا الجديدة التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي (NTT) في تشيلي، ثم قارنوا الصورة بواحدة من نفس المجرة، تم التقاطها باستخدام التلسكوب الكبير جدًا (VLT) في أغسطس 2014 قبل حدوث الانفجار.

يمكن أن يكون الضوء من انفجار نجم مرئيًا لسنوات بعد الحدث، على الرغم من أنه تم رصده في ديسمبر2021، إلا أن الانفجار قد حدث قبل 500 مليون سنة، حيث استغرق هذا الوقت حتى يصل الضوء إلى الأرض.

يقع النجم داخل مجرة Cartwheel، التي كانت ذات يوم مجرة حلزونية عادية خضعت لتفاعل مباشر مع مجرة مصاحبة أصغر منذ عدة ملايين من السنين، مما منحها مظهرها المميز.

يتطلب اكتشاف ودراسة هذه الأحداث غير المتوقعة تعاونًا دوليًا عبر تلسكوبات متعددة، ويجب أن تحدث هذه الملاحظات على مدى سنوات عديدة لاكتشاف الاختلافات في سماء الليل، لأنها على الرغم من رؤيتها لعدة أشهر، يمكن أن تكون عابرة.