شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أوكرانيا تستخدم تقنية التعرف على الوجه للكشف عن المهاجمين الروس وتحديد القتلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة الدفاع الأوكرانية في استخدام تقنية التعرف على الوجه من Clearview AI للكشف عن المهاجمين الروس ومكافحة التضليل والتعرف على القتلى، وتتلقى أوكرانيا وصولاً مجانيًا إلى محرك البحث القوي لـ Clearview AI للوجوه، مما يسمح للسلطات بفحص الأشخاص المعنيين عند نقاط التفتيش من بين استخدامات أخرى.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، بدأت الخطط تتشكل بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وأرسل هوان تون الرئيس التنفيذي لشركة Clearview AI رسالة إلى كييف يعرض فيها المساعدة، وفقًا لنسخة اطلعت عليها رويترز.

وقالت الشركة، إنها لم تعرض التكنولوجيا على روسيا، التي تصف أعمالها في أوكرانيا بأنها عملية خاصة، ولم ترد وزارة الدفاع الأوكرانية على طلبات التعليق.

وقال متحدث باسم وزارة التحول الرقمي الأوكرانية في السابق، إنها تدرس عروض من شركات ذكاء اصطناعي مقرها الولايات المتحدة مثل Clearview AI.

وتعهدت العديد من الشركات الغربية بمساعدة أوكرانيا من خلال توفير أجهزة الإنترنت وأدوات الأمن السيبراني وغيرها من أشكال الدعم.

وقال مؤسس Clearview AI، إن شركته الناشئة لديها أكثر من ملياري صورة تحت تصرفها من خدمة التواصل الاجتماعي الروسية فكونتاكتي، من أصل قاعدة بيانات تضم أكثر من 10 مليارات صورة.

وكتب تون أن قاعدة البيانات هذه يمكن أن تساعد أوكرانيا في التعرف على الموتى بسهولة أكبر من محاولة مطابقة بصمات الأصابع وتعمل حتى لو كان هناك تلف في الوجه.

وكانت وجدت الأبحاث التي أجرتها وزارة الطاقة الأمريكية أن التحلل يقلل من فعالية التكنولوجيا بينما أظهرت ورقة من مؤتمر 2021 نتائج واعدة.