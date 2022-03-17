شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية التقاط الشاشة على ويندوز 11 بـ4 طرق والان مع تفاصيل الخبر
1- زر طباعة الشاشة
ويمكنك في Windows 11، الضغط على PrtScn لحفظ لقطة الشاشة في مجلد Screenshots المخصص لجهاز الكمبيوتر الخاص بك، ويمكنك العثور عليها عن طريق فتح File Explorer والضغط فوق الصور على الجانب الأيسر، وإذا قمت بتمكينه، فسيقوم أيضًا بحفظ لقطة الشاشة في OneDrive الخاص بك.
2- مفتاح Windows + Print Screen
يمكنك لالتقاط لقطة شاشة على Windows 11 أيضا، أن تضغط على مفتاح Windows + PrtScn الذى يؤدى إلى حفظ صورة لشاشتك بالكامل في مجلد Screenshots ونسخ الصورة إلى الحافظة الخاصة بك، وسيتيح لك ذلك لصق الصورة فورًا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.
3- Alt + Print Screen
يمكنك لالتقاط النافذة النشطة التي تعمل فيها، أن تضغط على Alt + PrtScn، وفي Windows 11، سيقوم بنسخه وحفظه في مجلد Screenshots على الفور.
4- أداة القطع في نظام التشغيل Windows 11
يمكنك في Windows 11، استخدام أداة Snipping Tool، وهي الآن أفضل طريقة لالتقاط لقطات شاشة مخصصة، ولبدء تشغيل أداة القطع في نظام التشغيل Windows 11، يمكنك البحث عنها أو فقط الضغط على Windows Key + Shift + S.
كما هو الحال مع Snip & Sketch، ستصبح شاشتك خافتة وسيظهر شريط أدوات من خيارات لقطة الشاشة في أعلى الشاشة، وسيتيح لك شريط الأدوات هذا التقاط صورة مستطيلة أو حرة الشكل أو نافذة كاملة أو لقطة شاشة كاملة، وبمجرد التقاط لقطة الشاشة الخاصة بك، سيتم نسخها إلى الحافظة الخاصة بك حتى تتمكن من مشاركتها على الفور.