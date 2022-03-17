شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل رحلات هليكوبتر ناسا على كوكب المريخ.. كم رحلة أجرتها والمتبقى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة ناسا عن خطط لتمديد مهمة مروحية المريخ الناجحة حتى سبتمبر، حيث تم تصميم الطائرة الدوارة Ingenuity، التي يبلغ ارتفاعها 18 بوصة فقط، لتطير خمس مرات على سطح المريخ لكنها أكملت للتو رحلتها الحادية والعشرون عبر الكوكب الأحمر، ودخلت التاريخ في أبريل 2021 عندما أكملت أول رحلة يتم التحكم فيها بالطاقة على أي كوكب آخر غير الأرض.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تعمل المروحية حاليًا كمستكشف للمركبة الجوالة المثابرة، والتي تبحث عن الحياة الميكروبية القديمة على الكوكب الأحمر، وستواصل اختبار قدراتها الخاصة لدعم تصميم المركبات الجوية المستقبلية للمريخ.

ولعل أحدث رحلة ناجحة لشركة Ingenuity هي الأولى من بين ثلاث رحلات على الأقل تحتاجها المروحية لعبور الجزء الشمالي الغربي من المنطقة المعروفة باسم "Séítah" والوصول إلى منطقة انطلاقها التالية، كما أنه من المقرر أن تدعم استكشاف المثابرة لدلتا النهر القديم في Jezero Crater.

قال توماس زوربوشن من ناسا: "قبل أقل من عام لم نكن نعرف حتى ما إذا كان من الممكن تحليق طائرة تعمل بالطاقة والتحكم في المريخ"، مضيفا "الآن، نحن نتطلع إلى مشاركة Ingenuity في الحملة العلمية الثانية للمثابرة".

وأوضح زوربوشن، "مثل هذا التحول في العقلية في مثل هذه الفترة القصيرة هو ببساطة مذهل، وواحد من أكثر الأحداث التاريخية في سجلات استكشاف الهواء والفضاء."

وقالت وكالة الفضاء الأمريكية، إن منطقة عمليات Ingenuity الجديدة مختلفة تمامًا عن التضاريس المتواضعة والمسطحة نسبيًا التي تحلق فوقها منذ رحلتها الأولى في أبريل الماضي.