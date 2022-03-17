شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل رحلات هليكوبتر ناسا على كوكب المريخ.. كم رحلة أجرتها والمتبقى؟ والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تعمل المروحية حاليًا كمستكشف للمركبة الجوالة المثابرة، والتي تبحث عن الحياة الميكروبية القديمة على الكوكب الأحمر، وستواصل اختبار قدراتها الخاصة لدعم تصميم المركبات الجوية المستقبلية للمريخ.
ولعل أحدث رحلة ناجحة لشركة Ingenuity هي الأولى من بين ثلاث رحلات على الأقل تحتاجها المروحية لعبور الجزء الشمالي الغربي من المنطقة المعروفة باسم "Séítah" والوصول إلى منطقة انطلاقها التالية، كما أنه من المقرر أن تدعم استكشاف المثابرة لدلتا النهر القديم في Jezero Crater.
قال توماس زوربوشن من ناسا: "قبل أقل من عام لم نكن نعرف حتى ما إذا كان من الممكن تحليق طائرة تعمل بالطاقة والتحكم في المريخ"، مضيفا "الآن، نحن نتطلع إلى مشاركة Ingenuity في الحملة العلمية الثانية للمثابرة".
وأوضح زوربوشن، "مثل هذا التحول في العقلية في مثل هذه الفترة القصيرة هو ببساطة مذهل، وواحد من أكثر الأحداث التاريخية في سجلات استكشاف الهواء والفضاء."
وقالت وكالة الفضاء الأمريكية، إن منطقة عمليات Ingenuity الجديدة مختلفة تمامًا عن التضاريس المتواضعة والمسطحة نسبيًا التي تحلق فوقها منذ رحلتها الأولى في أبريل الماضي.