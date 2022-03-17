شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على رائد الفضاء صاحب أطول رحلة فضائية لناسا.. تفاصيل القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قضى رائد فضاء ناسا مارك فاندي هاي رسميًا وقتًا أطول في المدار أكثر من أي رائد فضاء أمريكي آخر، بعد الاحتفال بيومه الـ341 على التوالي في الفضاء، حيث حطم الرقم القياسي الذي سجله رائد الفضاء السابق في ناسا سكوت كيلي، الذي كان في الفضاء لمدة 340 يومًا متتاليًا، لكنه لا يزال بعيدًا عن 437 يومًا التي تمكن رائد الفضاء فاليري بولياكوف في محطة مير الروسية من تحقيقها في يناير 1995.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سافر فاندي هاي إلى محطة الفضاء الدولية في أبريل 2021، على متن مركبة فضائية روسية سويوز من قاعدة بايكانور الفضائية في كازاخستان، ومن المقرر أن يعود عبر سويوز في 30 مارس.

ويأتي هذا الإنجاز القياسي وسط اضطراب في العلاقات بين ناسا وروسيا، بعد أن أدى غزو أوكرانيا في 24 فبراير إلى عدد من العقوبات، بما في ذلك ضد صناعة الفضاء الروسية، حيث أدت العقوبات إلى عدد من التهديدات من روسكوزموس ومديرها العام ديمتري روجوزين، بما في ذلك فكرة أنها قد تترك فاندي هاي على المحطة ولا تعيده على متن مركبتها سويوز.

قالت وكالة الفضاء الروسية الآن إنها ستعيد فاندي هاي إلى الأرض على متن صاروخ سويوز في وقت لاحق من هذا الشهر، إلى جانب رواد الفضاء أنطون شكابليروف وبيوتر دوبروف.

وقالت روسكوزموس في بيان لوسائل الإعلام الحكومية الروسية: "سيعود رائد الفضاء الأمريكي مارك فاندي هاي إلى وطنه على متن مركبة الفضاء Saoyuz MS-19 مع الروسيين أنطون شكابليروف وبيوتر دوبروف في 30 مارس"، مضيفًا أن: "روسكوزموس لم تدع أي شخص يشك في مصداقيتها كشريك".

كان تم الاتفاق على اتفاقية نقل فاندي هاي إلى محطة الفضاء الدولية وإعادته قبل فترة طويلة من الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير.

قال جويل مونتالبانو، مدير برنامج محطة الفضاء الدولية (ISS) التابع لناسا، إن التعاون الأمريكي الروسي في المحطة لا يزال خاليًا من التوتر، مع استمرار التعاون بين الأمريكيين الأربعة المتوجدين، واثنين من الرواد الروس، وأوروبي.

سيكون فاندي هاي، الذي سافر إلى المحطة على متن مركبة الفضاء الروسية سويوز التي تم إطلاقها في أبريل الماضي، مسجلا رقمًا قياسيًا لوكالة ناسا لمدة 355 يومًا في المدار عند عودته.