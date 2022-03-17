شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعلن إتاحة خدمة خدمة تسجيل النطاقات لديها فى 26 دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جوجل أن خدمة تسجيل نطاقات الشركة المعروفة بإسم جوجل دومين Google Domains، تفقد العلامة التجريبية بعد إطلاقها لأول مرة منذ أكثر من سبع سنوات، والخدمة متاحة حاليا بشكل عام في 26 دولة، وتقول الشركة إن لديها بالفعل "ملايين من التسجيلات النشطة".

إذا قمت بالتسجيل في جوجل دومين، فيمكنك الاختيار من بين أكثر من 300 مجال مختلفة ، ولديك إمكانية الوصول إلى "نظام أسماء النطاقات عالي الأداء" (تقول Google إنها نفس البنية التحتية التي تستخدمها لنفسها) دعم العملاء على مدار الساعة من أشخاص حقيقيين و اكثر حسبما نقل موقع The verege.

وتقدم الشركة أيضًا خصمًا بنسبة 20 بالمائة على "أي تسجيل نطاق فردي أو نقل إلى Google Domains" للمستخدمين الجدد والعائدين باستخدام الرمز DOMAINS20.

ومع ذلك إذا سجلت نطاقًا في جوجل دومين، فستظل بحاجة إلى إنشاء موقع ويب لاستخدامه معه، تقترح جوجل بشكل غير مفاجئ منتجها الخاص بـ Google Sites ولكنها توصي أيضًا "بشركائها المتميزين"، بما في ذلك Wix و Shopify و Squarespace و Weebly و Bluehos.

وظلت خدمة نطاقات جوجل قيد التطوير منذ فترة طويلة - تم إطلاقه لأول مرة في إصدار تجريبي بدعوة فقط في يونيو 2014 وتم فتحه في إصدار تجريبي عام في الولايات المتحدة في يناير 2015.