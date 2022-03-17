شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "سبوتيفاى" تشترى حقوق التسمية فى ملعب نادى برشلونة "كامب نو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم تغيير اسم Camp Nou، أحد أكثر ملاعب كرة القدم شهرة في العالم، إلى Spotify Camp Nou كجزء من اتفاقية رعاية مع نادي كرة القدم الأسباني برشلونة الذي يمنح سبوتيفاي حقوق تسمية الملعب.

وسيظهر اسم Spotify أيضًا على قمصان فريقي الرجال والسيدات للمواسم الأربعة المقبلة بدءًا من موسم 2022/23 حسبما نقل موقع The verege.

لا يزال يتعين التصديق على الاتفاقية من قبل جمعية المندوبين غير العادية لنادي برشلونة في تصويت سيتم في 3 أبريل.

من المحتمل ألا تواجه مشكلة كبيرة، حيث أن نادي برشلونة يعاني من قدر كبير من الديون وسعي لبيع حصة في قسم الإنتاج الإعلامي العام الماضي.

وبحسب ما ورد تبلغ قيمة الصفقة 310 ملايين دولار، ذكرت مجلة SPORT الإسبانية أنه كان من الممكن أن يكون الأمر أكثر قيمة إذا كان للنادي نسبة أعلى من المشجعين "المسجلين" - المشجعين الذين منحوا النادي إمكانية الوصول إلى الأسماء ورسائل البريد الإلكتروني والمعلومات الشخصية الأخرى.

وفقًا للتقرير، تم تسجيل حوالي 1 في المائة فقط من متابعي النادي البالغ عددهم 350 مليونًا.

ستستخدم Spotify رعايتها كفرصة "لتضخيم عمل الفنانين" بطريقة تجمع "عوالم الموسيقى وكرة القدم معًا، مما يمنح منصة عالمية للاعبين والفنانين" في Spotify Camp Nou، وأليكس نورستروم.