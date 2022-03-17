شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب تسلا تغلق مصنعها فى شنغهاى لمدة يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوقفت عملاق السيارات الكهربائية تسلا الإنتاج في مصنعها في شنغهاي لمدة يومين، وفقًا لإشعار تم إرساله داخليًا وإلى الموردين، حيث شددت الصين قيود COVID للحد من تفشي المرض الأخير في البلاد.

يعمل مصنع شنغهاي على مدار الساعة، وتم إبلاغ الموردين وموظفي شركة Tesla يوم الأربعاء في الإشعار، الذي راجعته رويترز، بأن الإنتاج سيعلق يومي الأربعاء والخميس حسبما نقل تقرير نسداك عن رويترز.

ولم يعط سببًا للتوقف في المصنع، المعروف أيضًا باسم Gigafactory 3، والذي يصنع سيارة Tesla Model 3 سيدان و Model Y crossover.

أجرت العديد من المدن في جميع أنحاء الصين، بما في ذلك شنغهاي، اختبارات جماعية وطوقت المباني السكنية والمكاتب في محاولة لوقف أكبر تفشي في البلاد منذ عامين، تسببت هذه الإجراءات أيضًا في إغلاق المصانع في أجزاء من البلاد ، مما زاد من الضغط على سلاسل التوريد.

ينتج مصنع Tesla في شنغهاي سيارات للسوق الصيني وهو أيضًا مركز تصدير مهم لأسواق مثل ألمانيا واليابان. وسلمت 56515 سيارة في فبراير، بما في ذلك 33315 للتصدير، وفقا لجمعية سيارات الركاب الصينية.

وهذا يصل إلى ما معدله حوالي 2،018 مركبة في اليوم.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان تعليق العمل سيطبق على عمليات المصنع الأخرى خلال اليومين.

قال شخصان تم إطلاعهما على الإشعار إنهما يفهمان أنه ينطبق على خطوط التجميع العامة لشركة Tesla، رفضوا الكشف عن هويتهم لأن المعلومات لم تكن عامة.

لم يحدد الإشعار ما إذا كانت الإجراءات ستتوافق مع خسارة الإنتاج، أو ما إذا كان بإمكان Tesla تعويض أي خسارة ناتجة عند استئناف العمليات.