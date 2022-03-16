هل أنت خائن بالفطرة؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ 32 دقيقة

إذا كان صديقك يتحدث دائماً عن مدى روعته، فقد تشجعك دراسة جديدة على توخي الحذر. إذ كشف الباحثون أنّ الرجال ذوي السمات الشخصية المظلمة، بما في ذلك الميكافيلية، النرجسية والسادية، هم أكثر عرضة لأن يكونوا غشاشين.

في علم النفس، تتميز النرجسية عموماً بالشعور بالعظمة والفخر والأنانية وعدم التعاطف مع الآخرين. فقالت الباحثتان لورا فيريروس وميغيل كليمنتي من جامعة كورونا: “يمكن للأشخاص ذوي السمات الشخصية المظلمة إقامة علاقات قصيرة الأمد بسهولة أكبر لأنّ لديهم عموماً توقعات منخفضة بشأن شركائهم في المستقبل، خاصة في حالة الرجال.”

“بالإضافة إلى ذلك، حتى لو كانت توقعاتهم الأولية عالية، فإنهم على استعداد لتقليلها للحصول على المزيد من خيارات الشركاء.”

وأظهرت الأبحاث السابقة أنّ الأشخاص ذوي السمات الشخصية المظلمة يميلون إلى أن يكونوا غير متعاطفين ومتلاعبين وعنيفين.

ومع ذلك، أظهرت الأبحاث وجود صلة بين سمات الشخصية المظلمة والعلاقات الزوجية الحميمة للشباب.

في دراستهم الجديدة، شرع الفريق في استكشاف هذا الرابط من خلال مسح 308 مشاركاً تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاماً، 78.3 في المائة منهم من النساء و21.2 في المائة من الرجال. تم استجواب المشاركين حول ممارساتهم الجنسية وميولهم تجاه الشركاء، وكذلك فكّ الارتباط الأخلاقي وسمات الشخصية المظلمة.

وكانت السمات المظلمة التي قام الباحثون بتقييمها هي الميكافيلية، والنرجسية، والاعتلال النفسي، والسادية، والتبرير الأخلاقي، وتقديم العلامات الملطفة، والمقارنة المفيدة، وتشريد المسؤولية، ونشر المسؤولية، وتشويه العواقب، والتجريد من الإنسانية، وإسناد اللوم.

وكشفت نتائج الاستطلاع أنّ الرجال حصلوا على درجات أعلى من النساء في كل من فكّ الارتباط الأخلاقي وسمات الشخصية المظلمة.

إنّ الأشخاص الذين كانوا غير مخلصين أو الذين استهلكوا محتوى إباحي سجلوا أيضاً درجات أعلى لهذه السمات، باستثناء الاعتلال النفسي.

وفى الوقت نفسه، كان الرجال الذين لديهم مستويات أعلى من سمات الشخصية المظلمة أكثر عرضة لخيانة شريكهم، خاصة بشكل متكرر.

وأضاف الباحثون: “ترتبط الخيانة الزوجية ارتباطاً وثيقاً بوجود سمات شخصية مظلمة، وجنس اجتماعي غير مقيد، ووجود المزيد من الشركاء الجنسيين”.

تأتي الدراسة بعد فترة وجيزة من كشف البحث أنّ الأفراد النرجسيين للغاية يتسلقون السلم الوظيفي ليصبحوا رؤساء لشركاتهم 29 في المائة أسرع.