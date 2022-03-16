شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "آبل" تضم نظام الدفع "مير" إلى إمكانية الدفع على Apple ID والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت شركة "آبل" بإضافة البطاقات المصرفية الروسية "مير" كطريقة دفع محتملة لحسابات Apple ID بحسب ما نقلته RT.

وجاء ذلك على الموقع الرسمي للشركة:

"يسرد الموقع الآن طرق دفع Apple ID على النحو التالي: Apple Pay، ومعظم بطاقات الائتمان والخصم، وفاتورة الهاتف المحمول من خلال شركات النقل المدعومة، ورصيد حساب Apple ID من استرداد بطاقات هدايا App Store وiTunes أو إيداع الأموال وبطاقة الدفع (مير)".

وبسؤال الشركة، وردت المعلومات بأن شركة Re Store كانت قد أغلقت أبوابها ليوم واحد، والآن تعمل بشكل طبيعي.