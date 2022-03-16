شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث iOS 15.4 لهواتف أيفون يوفر مزيدا من المميزات لمستخدمى ساعات Apple Watch والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان إصلاح Apple Watch في حالة وجود أي مشكلة متعلقة بنظام التشغيل أمرًا صعبًا، فبالنسبة للمستخدمين، كان مطلوبًا منهم نقله إلى مركز الخدمة المعتمد، ويبدو أن هذا قد تغير مع آخر تحديثات iOS و WatchOS.

فمع تحديثات iOS 15.4 و watchOS 8.5، قدمت الشركة أداة جديدة تتيح للمستخدمين استعادة البرامج الثابتة لساعة أبل باستخدام ايفون.

وتساعد الأداة المستخدمين على إصلاح Apple Watch الخاصة بهم في حالة مواجهة أي مشكلات متعلقة بالبرمجيات مثل تعطل الساعة أثناء عملية التحديث أو توقفها عن العمل بشكل مفاجئ أو حتى في حالة تعطلها لسبب ما.

وقد قامت أبل أيضًا بتحديث صفحة دعم Watch الخاصة بها بهذه المعلومات، ويخبر المستخدمين بما يحتاجون إلى القيام به في حالة مواجهة أي مشكلة برمجية مماثلة، وأوصت الصفحة نفسها في وقت سابق المستخدمين بزيارة مركز الخدمة المعتمد للشركة.

وأيضًا ، إذا توقفت Apple Watch عن العمل لسبب ما أثناء عملية التحديث ، فسيظهر تنبيه على iPhone للمستخدمين يطلب منهم استعادة Apple Watch، فيما يلي الخطوات المهمة التي تقترحها Apple:

* تأكد من وجود iPhone في مكان قريب، يحتاج iPhone إلى iOS 15.4 أو إصدار أحدث ، ويجب أن يكون متصلاً بشبكة Wi-Fi مع تشغيل Bluetooth ، ويجب إلغاء قفله.

* ضع Apple Watch على الشاحن الخاص بها.

* انقر نقرًا مزدوجًا فوق الزر الجانبي (الزر الموجود أسفل التاج الرقمي الدائري) في Apple Watch.

* الآن اتبع الخطوات التي تظهر على جهاز iPhone الخاص بك.

تطلب Apple أيضًا من المستخدمين التحقق من شبكة Wi-Fi الخاصة بهم في حالة عدم نجاح هذه الخطوات معهم. "حاول استخدام شبكة 2.4 جيجا هرتز بدلاً من 5 جيجا هرتز، وتأكد من أنك لست على شبكة مقيدة أو شبكة 802.1X" تقول الشركة على صفحة الدعم.