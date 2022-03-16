رموز NFT الغير قابلة للاسترداد تصل إلى إنستاجرام قريبًا

أعلن مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة Meta المسؤولة عن شبكات التواصل الاجتماعي المتعددة مثل فيسبوك وإنستاجرام وواتساب، بأن قطع NFT الغير قابلة للاسترداد تصل إلى منصة إنستاجرام قريبًا، وبأنك تستطيع مشاركة هذه القطع قريبًا عبر حسابك الخاص في المنصة.

وبينما لم يحدد مارك طريقة دمج الرموز مع المنصة بشكل واضح، إلا أن الكثير من الشائعات ظهرت في الفترة الماضية، خاصةً بعد إعادة تسمية الشركة من فيسبوك إلى Meta واهتمام الشركة المتزايد بتقنيات NFT والعملات الرقمية و عالم ميتافيرس بالطبع.

وتحدثت هذه الشائعات عن إمكانية وضع الرموز يمتلكها المستخدم لتصبح صورته الشخصية، بالإضافة إلى إمكانية بيع ومشاركة الرموز ورموزها الغير قابلة للاسترداد عبر المنصة أيضًا، كما تنوي المنصة إضافة خاصية صنع الرموز عبرها مباشرةً، ويعتبر كل هذا جزءًا من عالم ميتافيرس المتعدد الخاص بشركة ميتا والذي يحاول مارك إطلاقه في القريب العاجل.

رموز NFT ومنصات التواصل الاجتماعي

لم تظهر الكثير من التفاصيل المتعلقة بطريقة استخدام هذه الرموز أو دمجها بشكل أفضل مع المنصة واستخدامها المادي تحديدًا، ولكننا رأينا الكثير من المنصات الاجتماعية التي عملت على دمج هذه الرموز في منصاتها بشكل بسيط، حيث رأينا ذلك سابقًا في تويتر وغيرها من المنصات الأخرى.

ويحاول مارك زوكربيرج تسهيل عملية صنع الرموز ومشاركتها عبر منصاته الإجتماعية وعوالمها الافتراضية، ولكن يقول بأن هذا الأمر ليس بالسهولة التي يبدو عليها، حيث لازلت تحاول الشركات جاهدة إيجاد طريقة تمكنهم من دمج هذه الصورة مع المنصات واستخدامها بطريقة مناسبة وسهلة.

وجائت كل هذه التصريحات ضمن مقابلة أجراها مارك مع South By Southwest مؤخرًا ونقلتها عنه جريدة The Daily Beast و Engadget.

وقد جذبت الرموز الكثير من الاهتمام العالمي والمحلي على حد سواء وذلك بفضل إرتفاع أسعارها بشكل جنوني في الفترة الماضية، بالإضافة إلى تحدث الكثير من المؤثرين عنها حول العالم وفي جميع المنصات أيضًا، وبذلك داعبت أحلام الثراء السريع والسهل للجميع.

وتعتبر منصة إنستاجرام إحدى أفضل المنصات للدخول في عالم رموز NFT، حيث تعتبر إحدى أهم منصات مشاركة الصور حول العالم، لذلك عندما تضيف إليها إمكانية مشاركة الرموز الغير قابلة للاسترداد بالإضافة إلى إمكانية بيعها وشرائها، فإن الأمر يصبح أكثر منطقية وعملية.

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