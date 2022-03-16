شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Slack يبدأ فى تعليق الحسابات فى روسيا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجدت العديد من المنظمات فى روسيا نفسها محجوبة من حساباتها على Slack دون سابق إنذار، وفقًا لـ Axios والذى نقله engadged.

وبدأ تطبيق الرسائل التجارية المملوك لـ Salesforce فى قطع المستخدمين الروس عن منصته للامتثال للعقوبات الدولية ضد الدولة، وكذلك مع السياسات التي نفذتها الشركة الأم بعد غزو أوكرانيا، وقالت أكسيوس إنها كانت فى الغالب منظمات متأثرة بشكل مباشر بالعقوبات التى تم إغلاقها وأن شروط القيود المفروضة عليها تتطلب وقفًا فوريًا.

ونظرًا لأن Slack يعمل كشكل اتصال داخلي رئيسي للشركات ويمكن استخدامه أيضًا لمشاركة الملفات داخل المؤسسات ، فإنه يستضيف عادةً الكثير من البيانات المهمة لعملائه، وقد تكون المنظمات التي فقدت الوصول إلى حساباتها فجأة قد فقدت أيضًا فرصة تنزيل بياناتها، ما لم تكن مستعدة لاحتمال حظرها.

ونشرت Salesforce بيانًا في وقت سابق من هذا الشهر بأنها ستخرج أعمالها في روسيا ، بعد كل شيء وقالت الشركة إن لديها عددًا صغيرًا جدًا من العملاء في البلاد وأنها بدأت بالفعل في الخروج من هذه العلاقات في الأسبوع السابق.

وفى بيان قال سلاك لـ Axios : مطلوب من Slack اتخاذ إجراءات للامتثال للوائح العقوبات في الولايات المتحدة والدول الأخرى التي نعمل فيها، بما في ذلك في بعض الظروف تعليق الحسابات دون إشعار مسبق، وفقًا لما يقتضيه القانون، ونحن على اتصال بالعملاء المتأثرين بشأن تأثير هذه الإجراءات على حالة حسابهم ، حيثما يسمح القانون بذلك ".

وعلى الرغم من أن Slack لا تحذف البيانات المملوكة للعملاء الروس الذين أوقفتهم ، فلن تتمكن المنظمات الخاضعة للعقوبات أيضًا من الوصول إلى بياناتها حتى يتم رفع العقوبات التى تؤثر عليها.