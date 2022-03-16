شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه ميزة "المحادثات السرية" فى ماسنجر ؟.. وكيف يمكن استخدامها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستخدم معظم الأشخاص العديد من تطبيقات الوسائط الاجتماعية للتواصل، وفي حين أن هناك طرقًا لإرسال رسائل نصية أو إرسال رسائل مباشرة من خلال هذه التطبيقات، فقد توصل معظمهم تقريبًا الآن إلى ميزة جديدة - الرسائل السرية.



ما هي ميزة المحادثة السرية هذه؟ ما هي ميزة المحادثة السرية هذه؟ يتم تشفير محادثات Facebook السرية من طرف إلى طرف، ومن خلال هذه الميزة، يمكن للناس التحدث دون القلق بشأن رؤيتها من قبل شخص آخر، وبمجرد تسجيل الدخول والدردشة عبر هذا الوضع، لن تتمكن Facebook من الوصول إلى رسائلك، وتشمل الميزات الإضافية الرسائل المختفية، والتي يمكن إرسالها مع مهلة زمنية محددة، وبعد ذلك سيتم تدميرها ذاتيًا.

وأضاف Facebook أيضًا ميزة، حيث سيتم إخطار الفرد إذا أخذ الشخص الآخر لقطة شاشة للرسالة الموقوتة، ومع ذلك، هناك شيء واحد يجب ملاحظته، حيث ستكون هذه المحادثة السرية متاحة فقط على تطبيق Messenger للهاتف المحمول وليس على موقع الويب.

وأضاف Messenger أيضًا هذه الميزة إلى التطبيق عبر كل من Android و Apple iOS، يمكن لمستخدمي تطبيق Facebook Messenger إرسال رسائل سرية بمجرد تشغيل التبديل في Android و iOS iPhone.



كيف تبدأ محادثة سرية على Messenger كيف تبدأ محادثة سرية على Messenger 1. افتح تطبيق Messenger على هاتفك.

2. انقر فوق زر الإنشاء في الزاوية اليمنى العليا لتطبيقك.

3. بمجرد دخولك، سيلاحظ مستخدمو Android و iOS زر تبديل في الزاوية اليمنى العليا من تطبيق Messenger.

4. بمجرد النقر عليه، سيطلب منك Messenger تحديد الشخص الذي ترغب في إرسال رسالة إليه.

5. انقر على اسم الشخص وابدأ المحادثة.