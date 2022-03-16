شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنتل تختار مواقع لمصانع الرقائق فى الاتحاد الأوروبى فى سباق لتعزيز الإمدادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت إنتل ألمانيا أمس الثلاثاء كموقع لمجمع ضخم لصناعة الرقائق، في أول تفاصيل استثمارها المخطط له البالغ 88 مليار دولار في أوروبا، حيث تتدافع المنطقة لتعزيز الإنتاج وإصلاح أزمة الإمداد التي عانت منها صناعة السيارات، وقالت شركة تصنيع الرقائق الأمريكية أيضًا إنها ستعزز مصنعها الحالي في أيرلندا، وستنشئ مرفقًا للتصميم والبحث في فرنسا، وموقعًا للتعبئة والتجميع في إيطاليا.

وباستثمار أولي قدره 33 مليار يورو (36 مليار دولار) ، بما في ذلك 17 مليار يورو للخطط الألمانية، سيساعد الإنفاق على تلبية الطلب المتزايد على الرقائق المستخدمة في أجهزة الكمبيوتر والسيارات والهواتف الذكية وغيرها من الأدوات، بالإضافة إلى تقليله على المدى الطويل اعتماد أوروبا على الموردين الآسيويين.

وأعلن بات غيلسنجر، الرئيس التنفيذي لشركة إنتل، عن خطط في سبتمبر لإنفاق 88 مليار دولار في أوروبا على مدى العقد المقبل حيث تسعى المنطقة إلى تعزيز قدرة تصنيع الرقائق، وفي حين أثارت خطط الاستثمار الكبيرة على مستوى العالم من قبل مصنعي الرقائق مخاوف بشأن تخمة في الإمدادات، قال ستايسي راسغون المحلل في شركة بيرنشتاين للأبحاث لرويترز إنه واثق من أن شركة إنتل قادرة على إدارة الاستثمارات لمطابقة الطلب في المستقبل، وأنه كان إيجابيا بشأن التوسع. مع الإعانات الحكومية.

وقال راسغون: "تستخدم [إنتل] القدرات كسلاح استراتيجي... جزء من الإستراتيجية الآن هو التجول حول العالم والتوسل للحصول على المال". "إذا كان هناك أي وقت للتجول في جميع أنحاء العالم للتسول من أجل المال لبناء مرافق تصنيع أشباه الموصلات ، فقد حان الوقت الآن"، وقالت الشركة إنها ستبني مصنعين في ماغديبورغ بألمانيا، مما سيوفر 7000 وظيفة بناء و 3000 وظيفة دائمة في الشركة وعشرات الآلاف من الوظائف الإضافية عبر الموردين والشركاء.

وستستثمر الشركة 12 مليار يورو إضافية في منشأة إيرلندية مما سيرفع إجمالي استثماراتها في أيرلندا إلى أكثر من 30 مليار يورو، كما تجري محادثات مع إيطاليا بشأن منشأة تصنيع خلفية لاستثمار محتمل يصل إلى 4.5 مليار يورو، وتخطط لبدء عملياتها بين عامي 2025 و 2027.

وفي فرنسا ، تخطط إنتل لبناء مركزها البحثي الأوروبي الجديد ، مما يخلق 1000 وظيفة جديدة عالية التقنية.

ويأتي اختيار المواقع بعد أن عرضت بعض حكومات الاتحاد الأوروبي بما في ذلك إيطاليا حوافز كبيرة لمحاولة جذب صانع الرقائق للاستثمار في بلدانهم، ويمكن أن يساعد انتشار مصانعها في مختلف البلدان الشركة في الحصول على المزيد من الإعانات من دول مختلفة.

وكان جيلسنجر قال لرويترز في وقت سابق إن وجود مصانع في أماكن منفصلة يتيح الانفتاح على أسواق عمل مختلفة وهو نظام بيئي أوسع للدعم تقدمه الدول ويعني أن رأس المال أقل تركيزا، ولكن مفوض الصناعة الأوروبي تييري بريتون قال للصحفيين إن شركة إنتل ستضطر إلى التفاوض مع كل دولة أوروبية تقيم فيها منشآت لمساعدة الدولة.

وقال أيضا إن المفوضية تجري محادثات مع صانعي الرقائق الآخرين وتأمل في إصدار إعلانات مماثلة في الأشهر المقبلة ، لكنه لم يذكر تفاصيل.